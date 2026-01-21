България

„Възраждане“: Заложени са огромни мини в Изборния кодекс

"Цели се служебно спечелване на следващите избори и жестока фалшификация на предстоящия вот", заяви Цвета Рангелова

21 януари 2026, 09:33
„Заложени са огромни мини в Изборния кодекс“. Това заяви народният представител от ПГ на „Възраждане“ Цвета Рангелова пред журналисти в Народното събрание.

По време на снощното заседание на Комисията по конституционни и правни въпроси, каза Рангелова, обществото е станало свидетел на грубо и грозно прекрояване на Изборния кодекс и изборната технология.

„Управляващото мнозинство искат да направят подмяна на вота, изборни манипулации и служебно да спечелят следващите избори“, добави депутатът.

Тя припомни, че в продължение на три денонощни заседание на правната комисия се разгледат три законопроекта, включително и такъв на „Възраждане“.

„Докладът, който се гласува в прана комисия се обявиха предложения, внесени от анонимна работна група“, посочи Рангелова.

„Това, което е било установено е, че работната група е била в тесен кръг от представители на управляващото мнозинство. Сред народните представители на Правна комисия нито един от депутатите от ГЕРБ-СДС, ИТН, „БСП-Обединена левица“ и „ДПС-Ново начало“ не са се разпознали в предложенията на въпросната работна група“, уточни Рангелова.

Тя посочи, че никой не е отговорил какво представляват сканиращите устройства, как ще бъде извършено самото гласуване, как ще се отчита вота, за да се гарантират честни избори.

„На практика има нов Изборен кодекс, който няма автор. Нито един от народните представители от управляващото мнозинство не заяви авторство. Има нов изборен кодекс без автори, има сканиращи устройства без никой да ги е виждал, нито някой от институциите, които обичайно са ангажирани с резултатите от изборите. Приеха се изключително скандални предложения – ще се гласува по избирателни списъци от последното преброяване по данни на НСИ“, алармира Рангелова.

Тя отбеляза, че по данни на НСИ от последното преброяване на населението не са преброени повече от 1 милион българи и тези хора няма да присъстват в избирателните списъци. „Всички те ще бъдат дописване под черта, тъй като не могат да бъдат лишени от правото им на глас“.

„Изключително много мини са заложени в Изборния кодекс“, предупреди Цвета Рангелова. Тя добави, че на предсрочните парламентарни избори ще се гласува само и единствено на хартия.

„Цели се служебно спечелване на следващите избори и жестока фалшификация на предстоящия вот. Всички имаме интерес не само от активно гласуване, но и от активно участие като наблюдатели и наблюдаващи честността на вота“, каза още Рангелова.

Източник: БГНЕС    
Цвета Рангелова Възраждане избори Изборен кодекс
