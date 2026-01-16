Караджов отхвърли твърденията на "Възраждане": Апокалипсис след 1 януари не се случи

В ицепремиерът в оставка Гроздан Караджов отхвърли твърденията на депутати от "Възраждане" за срив и хаос при въвеждането на еврото в страната.

От парламентарната трибуна той заяви, че апокалиптичните сценарии, разпространявани в публичното пространство, не отговарят на истината. По думите му евро банкноти и монети е имало както в БНБ, така и под формата на стартови пакети за бизнеса.

Гроздан Караджов заяви, че интересът към обмяната на левове в евро е изключително висок в офисите на "Български пощи", особено сред възрастните хора и припомни, че заради наплива държавата увеличи оборотния кредит на дружеството с още 25 млн. лева.

"Имаше редица твърдения за апокалипсис, за някакви страшни кризи, които ще настъпят след 1 януари. Това не се случи и, всъщност, това е проблема на част от българските политици, които като не се сбъднаха тези страхове, които те всяваха, сега започва малко едно търсене под вола теле, няма да се намери там теле", коментира Караджов, цитиран от БНР.

Междувременно той съобщи също, че на 14 януари РЗИ-София е издала акт за установяване на административно нарушение на кмета на Столичната община Васил Терзиев.

Вицепремиерът в оставка заяви, че в РЗИ са постъпили над 30 сигнала от граждани.

"Още на 10 декември са направени официални писма до кмета Васил Терзиев свързани с кризата с боклука в Зона 4, Зона 3. На 12 декември са изплатени за Зона 7 и Зона 1. РЗИ е издала 4 предписания, които трябваше да доведат до отстраняване на нарушенията, извършени от кметската опарва", обясни той.