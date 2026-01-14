ПП-ДБ и "Възраждане" организират протести заради начините на гласуване

Хванаха трима с десетки хиляди фалшиви евро и левове

След мразовитите дни идва затопляне, но за кратко

Президентът връчва мандат за съставяне на правителство на ПП-ДБ

Депутатите с първо пленарно заседание след ваканцията

О т "Продължаваме промяната - Демократична България" организират протест днес. От формацията настояват за предстоящите парламентарни избори да се въведе 100% машинно гласуване.

Протест пред ЦИК в подкрепа на машинното гласуване

Демонстрацията е насрочена за 18:00 часа на столичния пл. "Независимост".

„Възраждане“ също организира протест. Той е срещу предложението за прекрояване на изборните правила на управляващите, предаде NOVA. Лидерът на партията Костадин Костадинов призова във Facebook симпатизантите си да излязат на протест пред парламента в 18 часа.

