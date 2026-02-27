П арите, принадлежащи на унгарците, няма да бъдат изпращани на Украйна, заяви унгарският премиер Виктор Орбан по време на днешно интервю за общественото радио „Лайош Кошут“, предаде националната новинарска агенция МТИ.
Орбан заяви, че по време на вот дали да се подкрепи украинското членство в Европейския съюз опозиционната партия ТИСА го е подкрепила.
🛢️@PM_ViktorOrban: I think Western Europeans are starting to sober up, and more and more of them are realizing every day that the Ukrainians are lying. President Zelensky is lying, not telling the truth. There is no technical obstacle to the start of oil supplies to Hungary. pic.twitter.com/IaqrCUCLG5— Zoltan Kovacs (@zoltanspox) February 27, 2026
Премиерът заяви, че унгарското правителство е единственият глас, настояващ парите на унгарците да не бъдат предоставяни на Украйна.
Премиерът допълни, че опозиционните партии ТИСА и Демократичната коалиция призовават Унгария да се присъединят към страните, които подкрепят Украйна.