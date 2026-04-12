Възкресение Христово: Какви послания отправиха политиците

Н а Възкресение Христово политиците у нас отправиха поздравления към вярващите. В посланията си те акцентираха върху надеждата, единството и вярата в по-добро бъдеще. Те подчертаха значението на празника като символ на духовна сила, смирение и доброта, както и необходимостта от повече съпричастност и разбирателство в обществото.

Премиерът Андрей Гюров отправи великденско послание, в което призова за повече доброта, единство и вяра в трудни времена.

В обръщение, публикувано във Facebook, той подчерта, че Възкресението носи надежда и смисъл, като трябва да намери място „в домовете ни, в мислите ни и в онези празни пространства, които не знаем как да запълним“. По думите му празникът напомня, че си струва да бъдем заедно, дори когато сме различни, както и да бъдем добри, дори когато това е трудно.

„Светлината е тиха, но остава“, посочи премиерът.

Гюров описа Великден като момент на вътрешно смирение и надежда, в който хората влизат в храмовете със своите мисли и очаквания, а излизат обединени от посланието „Христос воскресе“, което „се предава от ръка на ръка като пламък“.

Той отбеляза, че през годините вярата е имала различни измерения – от убежище и опора до личен вътрешен разговор. Днес, по думите му, тя често се изразява в малките жестове на добро, които правим без очакване за отплата.

В края на посланието си премиерът поздрави българите с думите: „Честит празник на празниците“.

"В размирното време, в което живеем, още по-необходимо е да следваме посланието на Христовото Възкресение - надежда, мир, любов и спасение". Това съобщи президентът Илияна Йотова във Facebook.

"Нека светлината на Възкресението съпътства мислите и делата ни. Нека силната вяра бъде с нас в стремежите ни заедно да градим утрешния ден", написа Йотова.

Тя пожела здраве и благодатни дни за всички.

Йотова присъства на празничното богослужение пред патриаршеската катедрала „Св. Александър Невски“, където българският патриарх и Софийски митрополит Даниил възвести Христовото Възкресение и благослови българския народ.