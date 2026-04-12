България

Великденски традиции: Символиката на яйцето, козунака и празничната трапеза

Златистият козунак и агнешкото месо са задължителни атрибути, но те са само фон на най-важното – семейното споделяне

12 април 2026, 07:12
Х ристиянският свят посрещна своя най-голям и свят ден. Днес камбаните възвестяват Възкресение Христово – празник, който надхвърля рамките на религиозния канон, за да се превърне в символ на вечната надежда, обновлението и победата на светлината над мрака.

Великден не е просто дата в календара, а сложен превод на историята през призмата на вярата. Корените му се крият в старозаветната Пасха, отбелязваща изхода на евреите от египетско робство. Самото име „Песах“ („преминато“) ни напомня за чудото, при което смъртта подминава домовете, белязани с кръвта на жертвено агне.

Източник: istock

Но Новият завет внася радикално нова същност. По време на Тайната вечеря Исус Христос установява тайнството Евхаристия, превръщайки своята саможертва в път към изкуплението. Неговото Разпятие и последвалото Възкресение са ключовите събития, които дават на човечеството най-силното обещание: че смъртта не е край, а портал към нов живот. Както гласи вековното вярване, чрез Своята жертва Христос дава възможност за спасение на всеки.

Източник: iStock/Getty Images

Наред с духовните ритуали, народните традиции внасят топлина и уют. Великденското яйце заема почетно място като символ на гробницата, от която се ражда животът. Традиционното „борене“ с яйца е сред най-чаканите моменти в българския дом. Вярването е просто, но красиво: онзи, чието яйце остане здраво (т.нар. „борак“), ще се радва на крепко здраве и благополучие през цялата година.

Ето и 5 интересни поверия за Великден:

1. Смята се, че на Великден са верни всички любовни поверия. Ако си ударите лакътя някъде, бившият ви любим все още не може да ви забрави и ще направи всичко, за да ви върне. 

2. В нощта срещу Великден не бива да се вдига шум. Смята се, че това ще привлече всички зли и негативни енергии към дома ви. 

3. В някои краища на страната запазват черупките от великденските яйца, защото имат магически сили. Ползват се при баене против уроки. Бабите ги стривали на прах, който използвали при лечение на различни болести.4. Днес се дава по едно червено яйце на всеки гост в дома. Поверието гласи, че така богатството няма да ходи в други къщи.

5. Наберете здравец на Великден, той носи здраве и дълголетие. Смята се, че именно на този ден растението притежава магически сили, лекува и предпазва от болести. 

Източник: IStock
  • Трапезата и моралните императиви

След дългия период на пост и смирение, празничната трапеза е богата и натоварена със символика. Златистият козунак и агнешкото месо са задължителни атрибути, но те са само фон на най-важното – семейното споделяне.

Празникът обаче носи и своите строги забрани, които напомнят за неговата чистота:

  • Труд: На Великден е забранено да се извършва тежка физическа или домакинска работа. Денят е за молитва и почивка.
  • Етика: Строго се забраняват скандалите, обидите и клеветите. Душата трябва да бъде чиста, както са чисти и празничните премени.
  • Смирение: Използването на нецензурни думи се счита за голям грях в деня на Възкресението.

Христос Воскресе!

Последвайте ни

По темата

Христос Воскресе! Празнуваме Великден, а имен ден имат...

Христос Воскресе! Празнуваме Великден, а имен ден имат...

След близо 21 часа преговори: САЩ и Иран не постигнаха мирно споразумение

След близо 21 часа преговори: САЩ и Иран не постигнаха мирно споразумение

Времето на Великден: Слънце и до 18 градуса, слаб дъжд на места

Времето на Великден: Слънце и до 18 градуса, слаб дъжд на места

Русия и Украйна се обвиниха взаимно в нарушения на великденското примирие

Русия и Украйна се обвиниха взаимно в нарушения на великденското примирие

От философия до успешно управление: Д-р Джей Ди Минингер (АУБГ) за лидерството отвъд авторитета и уменията на бъдещето.

От философия до успешно управление: Д-р Джей Ди Минингер (АУБГ) за лидерството отвъд авторитета и уменията на бъдещето.

biss.bg
Denza Z9GT дебютира в Европа, налага технологичното превъзходство на BYD

Denza Z9GT дебютира в Европа, налага технологичното превъзходство на BYD

carmarket.bg
„Сърцето ми е разбито“: Лейди Гага се извини на феновете си, внезапно отмени концерт
Ексклузивно

„Сърцето ми е разбито“: Лейди Гага се извини на феновете си, внезапно отмени концерт

Преди 4 дни
<p>Секретна бележка разкри къде е новият лидер на Иран</p>
Ексклузивно

Секретна бележка разкри къде е новият лидер на Иран

Преди 4 дни
<p>В сянката на Иран: Ескалира ли нова голяма война между Пакистан и Афганистан?</p>
Ексклузивно

В сянката на Иран: Ескалира ли нова голяма война между Пакистан и Афганистан?

Преди 4 дни
<p>Грешката, която убива: Защо само рязкото спиране не е достатъчно, за да избегнете удар?</p>
Ексклузивно

Грешката, която убива: Защо само рязкото спиране не е достатъчно, за да избегнете удар?

Преди 4 дни
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Любопитно Преди 20 минути

Любопитно Преди 42 минути

България Преди 9 часа

Свят Преди 9 часа

Свят Преди 9 часа

България Преди 10 часа

Любопитно Преди 10 часа

България Преди 10 часа

Свят Преди 10 часа

Свят Преди 12 часа

България Преди 12 часа

Любопитно Преди 13 часа

Свят Преди 13 часа

Любопитно Преди 15 часа

Свят Преди 15 часа

Патриарх Даниил

България Преди 15 часа

