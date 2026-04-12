12 април 2026, 07:17
Развенчани митове и неочаквани ползи за тялото - 2 яйца за закуска в продължение на 2 седмици
Я йцата са една от малкото пълноценни храни, които съществуват, казва натуропатът Жулиет Жулиет Андрео.

„Те съдържат много от хранителните вещества, от които се нуждаем“, казва тя. „Едно яйце съдържа висококачествен протеин, мазнини, витамини A, D, E и B12, холин и минерали като селен и цинк.“

Този невероятен хранителен профил е причината тя да препоръчва яйцата да се консумират всяка сутрин за закуска:

„Ако ги усвоявате добре и нямате известни алергии или непоносимости, няма причина да се притеснявате да ги ядете всеки ден“, обяснява тя.

Дълго време яйцата бяха демонизирани заради холестерола, но днес знаем, че хранителният холестерол не е „голямото зло“, за което сме го смятали, особено когато се консумира като част от балансирана диета. Въпреки това, както при всичко, качеството има значение.

„Био, свободно отглеждани яйца (още по-добре от малък производител) са съвсем различна история в сравнение с индустриалните яйца“, казва Андрео.

Какво се случва с тялото ви, ако ядете яйца всеки ден?

  • Колко яйца да се ядат на ден?

Тя препоръчва по две яйца (или дори три, ако това е единственият източник на протеин в храненето).

  • Резултатът?

„По-лесно е да се изгради мускулна маса, ще имате по-малко сутрешни пристъпи на глад, ще се чувствате сити по-дълго и ще има положителен ефект върху настроението.“

Според Андрео ползите могат да се забележат много бързо, още повече, ако яйцата заменят въглехидратна закуска, например ежедневния навик с кроасан. Въпреки това тя подчертава, че е нужно да се поддържа навикът поне две седмици, за да се усетят пълните резултати.

5 факта за яйцата, които ще ви изненадат

  • Ядене на яйца всеки ден - какви са ползите за здравето?

По-голяма умствена яснота. Холинът е основно хранително вещество, което подпомага нервната система и регулира настроението. Едно яйце съдържа около 30% от дневната нужда от холин.

По-добър хормонален баланс. Холестеролът е жизненоважен за производството на хормони.

„Лутеинът и зеаксантинът се съдържат в яйцата“, казва Андрео. „Тези хранителни вещества помагат на очите да филтрират синята светлина и ги защитават от постоянното време, което прекарваме пред екрани.“

По-силна, по-блестяща и по-кадифена коса. Както сярата, така и биотинът (вид витамин B) се съдържат в яйцата. „Тези хранителни вещества, заедно с аминокиселини като метионин, подпомагат здравата кожа и нокти и производството на кератин.“

  • Препоръчителни методи на приготвяне

„Нежното готвене е ключът“, казва Андрео.

„Идеално е яйцата да се варят рохко или да се приготвят поширани. Когато жълтъкът остане леко течен, всички витамини и минерали, чувствителни към топлина, се запазват. При прекалено силно готвене, например твърдо сварени яйца или омлети, губим част от тези ценни хранителни вещества, а мазнините могат да се окислят.“

