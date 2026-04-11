Нетаняху: Израел унищожи иранската ядрена и ракетна програма

Войната срещу Техеран отслаби и иранските лидери и техните регионални съюзници, добави той

11 април 2026, 22:53
И зраелският премиер Бенямин Нетаняху заяви снощи, че страната му е "унищожила" иранската ядрена програма и програмата за балистични ракети по време на ударите срещу Ислямската република, предаде Франс прес.

"Успяхме да унищожим ядрената програма и ракетната програма" на Иран, заяви той в телевизионно обръщение в момент, когато в Исламабад се провеждат преговори между Вашингтон и Техеран.

Войната срещу Техеран отслаби и иранските лидери и техните регионални съюзници, добави той.

"Те искаха да ни задушат, а (сега) ние ги задушаваме. Те ни заплашваха с унищожение, а сега се борят за оцеляването си", подчерта Нетаняху.

Източник: Асен Георгиев/БТА    
Нетаняху Иран Израел Ядрена програма Ракетна програма
Ирански медии: САЩ отправят "прекомерни изисквания" по отношение на Ормузкия проток

Свят Преди 43 минути

Въпросът за Ормузкия проток "е една от темите, по които има сериозни разногласия"

МВнР издаде предупреждение за българите в Ирландия заради продължаващите протести

България Преди 1 час

Препоръчва се на българите, намиращи се на територията на Ирландия или планиращи пътуване до страната, да спазват указанията на местните власти и да планират повече време за придвижване

Увеселително влакче дерайлира във Виена, петима ранени

Свят Преди 2 часа

Инцидентът се е случил на атракцион, известен като „Влакчето на джуджетата“, който е особено популярен сред по-малките деца, тъй като няма завои или екстремни наклони

Защо в ресторантите в България е толкова скъпо?

България Преди 3 часа

Ресторантьорите отново искат 9% ДДС на фона на обществено недоволство

„Не ми харесва“: Сабрина Карпентър влезе в остър конфликт с фен на Coachella

Любопитно Преди 3 часа

Сабрина Карпентър предизвика вълна от полярни реакции на Coachella, след като прекъсна фен, пеещ йодъл. Докато едни я обвиниха в липса на културна чувствителност, други защитиха звездата заради шума на сцената и сценичното напрежение

САЩ започнаха „разчистване“ на Ормузкия проток

Свят Преди 4 часа

Ходът цели отваряне на критичния за петрола маршрут на фона на тежки икономически трусове и преговори в Исламабад

Датата и мястото на сватбата на Тейлър Суифт и Травис Келси са "разкрити"

Любопитно Преди 5 часа

Тейлър Суифт и Травис Келси планират лятна сватба в Ню Йорк на 3 юли, съобщават източници. След месеци на спекулации за имението им в Роуд Айлънд, двойката изглежда е заложила на мегаполиса, докато близките им запазват детайлите в пълна тайна

Започнаха мирните преговори между САЩ и Иран в Исламабад

Свят Преди 6 часа

В разговорите участват пакистански посредници, като не е ясно дали делегациите от Вашинтон и Техеран се срещат директно или комуникират чрез посредниците

Патриарх Даниил

България Преди 6 часа

Думата „Пасха“ означава преминаване – преминаваме от тлението към нетлението, от смъртта към живота, от греха към спасението, от временното към вечното

След 30 години: Марая Кери се разделя с легендарния си мезонет в Ню Йорк за $27 милиона

Любопитно Преди 6 часа

Имотът в „Трайбека“, станал известен с епизода на MTV Cribs, разполага с 8 спални и панорамна гледка към Манхатън. Това е първа продажба на жилището от близо 30 години насам

Румънка шофира със 176 км/ч, „за да не ѝ изгорят козунаците“

Свят Преди 7 часа

Жената е била глобена 1800 леи (около 360 евро), а шофьорската ѝ книжка е отнета за срок от четири месеца

Двама задържани в Търговище с 12 000 евро и списъци с имена

България Преди 7 часа

Ст. комисар Михайлов каза, че нарушението е във връзка с предстоящите парламентарни избори на 19 април

На Велика събота: Отслужиха Василиева литургия в София

България Преди 7 часа

С благословението на българския патриарх Даниил светата литургия бе възглавена от Браницкия епископ Йоан - първи викарий на Софийския митрополит, който съслужи с храмовото духовенство и с дякони

Чудото се случи! Благодатният огън слезе на Божи гроб в Йерусалим

България Преди 8 часа

Всяка година на Велика събота погледите на милиони православни християни се насочват към Храм на Божи гроб – мястото, където според християнската традиция се извършва едно от най-значимите религиозни събития: слизането на Благодатния огън

Протестите в Ирландия

Свят Преди 8 часа

Блокадите на ирландската нефтена инфраструктура, предизвикани от повишението с повече от 20% на цените на дизела от началото на войната на САЩ срещу Иран, създадоха много тежка ситуация, която ще причини щети на икономиката, заяви премиерът Михол Мартин

ЕС е на три седмици от „сух режим“ за авиационно гориво

Свят Преди 9 часа

ACI Europe заяви, че наближаването на „пиковия летен сезон“, когато увеличеното въздушно пътуване подпомага туризма, който е от решаващо значение за много икономики в ЕС, „само засилва тези опасения“

