Нетаняху: Израел унищожи иранската ядрена и ракетна програма

И зраелският премиер Бенямин Нетаняху заяви снощи, че страната му е "унищожила" иранската ядрена програма и програмата за балистични ракети по време на ударите срещу Ислямската република, предаде Франс прес.

"Успяхме да унищожим ядрената програма и ракетната програма" на Иран, заяви той в телевизионно обръщение в момент, когато в Исламабад се провеждат преговори между Вашингтон и Техеран.

Войната срещу Техеран отслаби и иранските лидери и техните регионални съюзници, добави той.

"Те искаха да ни задушат, а (сега) ние ги задушаваме. Те ни заплашваха с унищожение, а сега се борят за оцеляването си", подчерта Нетаняху.