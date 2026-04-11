Двама задържани в Търговище с 12 000 евро и списъци с имена

О бразувано е досъдебно производство спрямо двама мъже в Търговище заради намерени у тях пари и списъци с имена. Към момента те са задържани за срок до 24 часа по Закона за МВР, каза директорът на Областната дирекция на МВР старши комисар Мариан Михайлов във връзка с публикация на и. д. главен секретар на Министерството на вътрешните работи (МВР) гл. комисар Георги Кандев на страницата му във Фейсбук.

Директорът на полицията поясни, че нарушението е установено при рутинна проверка на автомобил, осъществена в рамките на специализирана полицейска операция за превенция на престъпления и нарушения, свързани с изборното законодателство. При извършената проверка на двамата мъже са открити близо 12 000 евро, укрити в пояс по тялото на единия от задържаните. Намерени са и списъци с имена.

Ст. комисар Михайлов допълни, че нарушението е във връзка с предстоящите парламентарни избори на 19 април. То е констатирано около 16 часа на 10 април в началото на град Попово и в тази връзка деянието ще бъде подсъдно на Районна прокуратура – Попово.

По думите му полицията в Търговище продължава работа по превенция на нарушенията. Гражданите могат да подават сигнали в писмен вид, както и по телефон. При наличие на съмнения за злоупотреби хората могат да сигнализират на тел.: 112 или на пряката линия на Областната дирекция в Търговище на тел: 0601/60216.

По-рано през седмицата при акция за противодействие на престъпленията против политическите права за нарушаване на изборното законодателство в Районното управление (РУ) на полицията в Търговище за 24 часа бе задържан мъж от село Руец, съобщиха от Областната дирекция на МВР.

Подобен случай със задържани заради съмнения за изборна търговия имаше на 27 март. Тогава двама души от село Овчарово бяха задържани за срок до 24 часа в РУ-Търговище, бяха извършени претърсвания и изземвания в жилище и търговски обект в селото.

Към 9 април в Областната дирекция (ОД) на МВР в Търговище са получени 19 сигнала за нарушения, свързани с политическите права на гражданите. Това бе посочено при посещение на министъра на вътрешните работи в служебния кабинет Емил Дечев, заместник-министър Калоян Милтенов и изпълняващия длъжността главен секретар на МВР главен комисар Георги Кандев в града.