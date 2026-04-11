България се готви за Великден: Храмовете очакват хиляди за посрещането на Възкресение

Капанът с коли втора употреба: Семейство с три деца плати десетки хиляди и остана без автомобил

„Вълшебният глас вече пее в небесния хор“: Бургас се прощава с Янка Рупкина

Двама задържани в Търговище с 12 000 евро и списъци с имена

В последния ден на Страстната седмица православният свят е в очакване на Възкресение. Тържествени богослужения бяха отслужени сутринта, а вечерта храмовете отново ще съберат вярващите.

Светът поглежда и към Йерусалим, където благодатният огън отново слезе при вярващите. В Синодалната палата очакват всеки, който иска да си вземе частичка от Благодатния огън, преди той да огрее всеки храм. Във всички храмове ще бъде прочетено и синодалното и патриаршеското послание за Възкресение, което се обръща към всеки вярващ с думи на надежда.

За безопасността и сигурността около храмовете в страната, полицията наложи специални мерки, съобщава NOVA.

В очакване на Възкресение: Засилени мерки за сигурност около "Св. Александър Невски"

София

В София част от транспортът е с удължено работно време за всички, които ще посрещнат Възкресение навън. Хиляди вярващи се очаква да се съберат около храм "Свети Александър Невски" в часовете до полунощ. Заради това са повишени мерките за сигурност. Обърнато е внимание на мерките за пожарна безопасност, обезопасяването на местата за палене на свещи, като са осигурени и условия за безопасна евакуация.

Още от следобедните часове движението на автомобили около храм-паметника беше спряно. Създадена е организация. Градският транспорт в столицата ще е с удължено работно време, включително и метрото до 01:30 часа през нощта.

Удължават и работното време на градския транспорт до 1 ч.

Бургас

В Бургас текат последните часове на подготовка за тържественото посрещане на най-светлия християнски празник. Хиляди тази вечер ще отидат, за да получат от Благодатния огън в катедралния храм „Св. св. Кирил и Методий” в морския град.

За поредна година жителите и гостите на Бургас ще имат възможността да съпреживеят службата не само на място, но и онлайн. Пред храма вече са монтирани големи екрани, на които миряните на площада ще могат да гледат на живо Пасхалната служба, която ще отслужи Негово Високопреосвещенство Сливенският митрополит Арсений.

Тези, които нямат възможност да присъстват на службата, също ще имат възможността да бъдат част от празника, тъй като Великденската литургия ще бъде предавана на живо онлайн в официалната Facebook страница и Youtube канала но Община Бургас.

Службата започва в 23:30 ч. Полицейското присъствие в морския град е изключително засилено.

Русе

От Йерусалим тазгодишният свещен огън все пак ще стигне и до един град в България. За разлика от повечето храмове в страната, които разчитат на съхранен от минали години, Русе традиционно получава благодатен огън от съседна Румъния, която ще вземе от Израел.

Велико Търново

Очакват се хиляди жители и гости на историческата столица да се изкачат на крепостта Царевец, за да посрещнат Възкресение.