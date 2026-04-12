Патриарх Даниил: Радостта от Възкресението не престава и до днес

Р адостта от Възкресението не престава и до днес, каза българският патриарх и Софийски митрополит Даниил в своя поздрав преди богослужението за Второ Възкресение Христово в митрополитския катедрален храм „Св. великомъченица Неделя“.

Патриарх Даниил: Христовото Възкресение е наша непрестанна радост и вдъхновение

Днес Българската православна църква празнува Великден – Възкресение Христово, наричан „Празник на празниците“.

На тази празнична литургия по традиция се четат текстове от Евангелието на различни езици, посветени на Възкресението на Божия Син – Иисус Христос. Така се напомня, че благата вест за Христовото Възкресение е била отнесена от апостолите до всички народи по света.

„Радваме се с изключителната радост от възкресението на Иисус Христос“, каза патриарх Даниил.

Патриархът обясни, че на днешния ден близките и последователите на Иисус Христос са били уплашени, в неизвестност за това какво се е случило и защо Христовият гроб е празен. Тогава Господ им се е явил с думите „Радуйте ся!“.

„Тази радост не престава и до днес“, каза Софийският митрополит.

Патриархът обясни, че както мъчениците са живели в най-големите скърби с радостта от Възкресението, така и вярващите могат да живеят в този свят на скърби и отчаяние с радостта от чудото на Възкресението.

Според думите на патриарх Даниил, ако нямаме мир в сърцето, не можем да имаме връзка с Бог в сърцето.