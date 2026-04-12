Патриарх Даниил: Радостта от Възкресението не престава и до днес
Източник: БТА

Р адостта от Възкресението не престава и до днес, каза българският патриарх и Софийски митрополит Даниил в своя поздрав преди богослужението за Второ Възкресение Христово в митрополитския катедрален храм „Св. великомъченица Неделя“.

На тази празнична литургия по традиция се четат текстове от Евангелието на различни езици, посветени на Възкресението на Божия Син – Иисус Христос. Така се напомня, че благата вест за Христовото Възкресение е била отнесена от апостолите до всички народи по света.

„Радваме се с изключителната радост от възкресението на Иисус Христос“, каза патриарх Даниил.

Патриархът обясни, че на днешния ден близките и последователите на Иисус Христос са били уплашени, в неизвестност за това какво се е случило и защо Христовият гроб е празен. Тогава Господ им се е явил с думите „Радуйте ся!“.

„Тази радост не престава и до днес“, каза Софийският митрополит.

Патриархът обясни, че както мъчениците са живели в най-големите скърби с радостта от Възкресението, така и вярващите могат да живеят в този свят на скърби и отчаяние с радостта от чудото на Възкресението.

Според думите на патриарх Даниил, ако нямаме мир в сърцето, не можем да имаме връзка с Бог в сърцето.

Източник: Калина Бояджиева, БТА    
Двама получиха нов шанс за живот след трансплантации в нощта срещу Велика събота в болница "Александровска"

Донорът е 68–годишна жена от Пловдив, изпаднала в мозъчна смърт, вследствие на мозъчен кръвоизлив

Орбан: Тук съм, за да спечеля

Това заяви унгарският премиер след като даде своя глас на парламентарните избори в страната

Полицаи застреляха мъж, нападнал с мачете хора на гара в Ню Йорк

Властите заявиха, че нямат съмнение за връзка с тероризъм в инцидента

В редица региони е обявено извънредно положение, като са издадени предупреждения от най-високо „червено“ ниво

Издирват млад мъж от Девня

Той страда от параноидна шизофрения и е в неизвестност от четвъртък вечер

След неуспеха на преговорите: Пакистан обеща да поддържа диалога между САЩ и Иран

"Наложително е страните да продължат да спазват ангажимента си за прекратяване на огъня", заяви пакистанският вицепремиер и министър на външните работи Ишак Дар

Русия и Украйна се обвиниха взаимно в нарушения на великденското примирие

Крехкото спиране на огъня беше поставено под съмнение още в първите часове

Експерти разкриха най-доброто време за консумация на кисело мляко

Ако искате да извлечете максимална полза от киселото мляко, по-долу ще разберете кога е най-добре да се консумира и как да се „подобри“ хранителният му ефект

Езическите корени на Великден: Скритите тайни зад символите на пролетта

Великден съчетава християнското преклонение пред Възкресението с древни езически символи като яйцето и заека, вкоренени в хилядолетните традиции за пролетното равноденствие, обновлението на природата и триумфа на светлината над мрака

Унгария гласува на парламентарни избори

Вотът ще определи състава на 199-местното Национално събрание и се следи с повишено внимание както вътре в страната, така и в Европа

Патриарх Даниил: Христовото Възкресение е наша непрестанна радост и вдъхновение

Българският патриарх и Софийски митрополит възвести Христовото Възкресение и благослови българския народ пред катедралата „Св. Александър Невски“ в София

Развенчани митове и неочаквани ползи за тялото - 2 яйца за закуска в продължение на 2 седмици

Едно яйце съдържа висококачествен протеин, мазнини, витамини A, D, E и B12, холин и минерали като селен и цинк

Великденски традиции: Символиката на яйцето, козунака и празничната трапеза

Златистият козунак и агнешкото месо са задължителни атрибути, но те са само фон на най-важното – семейното споделяне

Времето на Великден: Слънце и до 18 градуса, слаб дъжд на места

Вижте прогнозата за следващите няколко дни

Благодатният огън от Йерусалим пристигна в България

Предстои огънят да бъде пренесен до Синодалния параклис, откъдето малко преди началото на Пасхалното богослужение ще бъде внесен в катедралния храм

Нетаняху: Израел унищожи иранската ядрена и ракетна програма

Войната срещу Техеран отслаби и иранските лидери и техните регионални съюзници, добави той

