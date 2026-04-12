Патриарх Даниил: Христовото Възкресение е наша непрестанна радост и вдъхновение

Българският патриарх и Софийски митрополит възвести Христовото Възкресение и благослови българския народ пред катедралата „Св. Александър Невски" в София

12 април 2026, 07:21
Източник: БТА

Б ългарският патриарх и Софийски митрополит Даниил възвести Христовото Възкресение и благослови българския народ пред катедралата „Св. Александър Невски“ в София. Прозвучаха също Евангелието и тропарът за Възкресението, и възгласите: „Христос воскресе - Воистину воскресе!“.

„Христовото Възкресение е наша непрестанна радост и вдъхновение. То е смисъл и цел на нашия живот. Христовото Възкресение е утеха за загубилите надежда, кураж за обезкуражените, оправдание за онеправданите, въздигане на падналите, вяра за обезверените, сила за немощните. То е център на нашата вяра", каза той в празничното си слово пред храма.

Сред присъстващите на празничното богослужение бяха президентът Илияна Йотова, председателят на Народното събрание Рая Назарян, Симеон Сакскобургготски.

Днес празнуваме най-великия празник на планетата, каза Адрианополският епископ Евлогий в Рилския манастир. Той отслужи Пасхалното богослужение в манастирския храм “Рождество Богородично“. „Нека все по-често мислим за Бога и го възприемаме, че Той е единственият истински спасител на човеците. Нека се уповаваме на Него и да вярваме в Него“, допълни епископ Евлогий.

Патриарх Даниил възвести Христовото Възкресение и благослови българския народ
Възкресението на Христос е краят на мрака и началото на новия живот. То е денят на обновлението на човека. Най-великото събитие в нашия литургичен живот. Празникът на празниците, каза в своето Пасхално послание Варненският и Великопреславски митрополит Йоан, който води службата в катедралия храм „Св. Успение Богородично“ във Варна.

Единствената истинска радост е тази на Възкресението. Ако няма Възкресение, изкупление, неминуемо бихме стигнали до отчаяние, защото тогава смъртта би имала последната дума, а нашият живот щеше да е обречен на забрава и безсмислие, отбеляза Видинският митрополит Пахомий в катедралния храм „Св. вмчк Димитър Солунски“ във Видин.

Празникът на светлото Христово Възкресение даде възможност на всеки един от нас да поеме по пътя на спасението и отвори пред човешкия род дверите на вечния живот в Божието царство. Обещанието окончателно се изпълни. Доброволната жертва на Божия Син победи смъртта, изкупи греховете на хората и възстанови връзката между Твореца и творението, припомни Врачанският митрополит Григорий в храма „Св. 12 апостоли“ във Враца. 

„В смутните времена, в които живеем, чувайки постоянно за войни, смърт, неправда и конфликти, които разтърсват нашия свят, имаме една едничка надежда – Христос възкръсна. Ние имаме нелъжовното обещание на нашия Господ Иисус Христос: „Ето, Аз съм с вас през всички дни до свършека на света“, каза Доростолският митрополит Яков в катедралния храм „Св. св. първоапостоли Петър и Павел“ в Силистра.

В този пресветъл и спасителен ден на славното Възкресение Христово нашите сърца ликуват и се изпълват с неизказана духовна радост. Днес тържествува животът над смъртта, светлината над тъмнината, надеждата над отчаянието. Днес цялото творение се радва, защото Христос възкръсна и дарува на света нов живот и вечна надежда“, каза Ловчанският митрополит Гавриил в катедралния храм „Св. св. Кирил и Методий“ в Ловеч.

Христовото Възкресение е победа над смъртта и източник на живот за всички вярващи, отбеляза Неврокопският митрополит Серафим в катедралния храм „Св. св. Кирил и Методий“ в Гоце Делчев.

Изгря светлината на Христовото Възкресение, която пропъжда всеки мрак, прогонва всяка скръб, очиства всяка нечистота, изтрива всяка сълза, лекува всяка болест, заяви Пловдивският митрополит Николай в катедралния храм „Успение Богородично” в Пловдив.

Да бъдем носители и вестители на Благовестието Христово като верни Божии съработници и изпълнители на Божията воля, проповядвайки радостната, ликуваща вест, че Христос възкръсна от мъртвите, със смъртта си смъртта победи и на тези, които бяха в гробовете, дарува живот", каза Русенският митрополит Наум. Той води службата в Басарбовския скален манастир край Русе.

Възкресение Христово е най-големият и най-тържественият празник, защото ни благовести победата на Христа над смъртта. Днес тържествуват вярата, надеждата и любовта. Днес е прослава на доброто и гибелта на злото. Христовата светлина е незалязваща, обяви Сливенският митрополит Арсений  в катедралния храм „Св. св. Кирил и Методий“ в Бургас.

Най-светлият празник на Христовата църква – Възкресение Христово, отново озарява душите ни. Духовното му обаяние носи неизказана благодат, където е стаена непреходната победа над смъртта и злото, отбеляза Старозагорският митрополит Киприан в катедралния храм „Св. Николай Мирликийски Чудотворец" в Стара Загора.

