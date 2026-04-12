Свят

След неуспеха на преговорите: Пакистан обеща да поддържа диалога между САЩ и Иран

"Наложително е страните да продължат да спазват ангажимента си за прекратяване на огъня", заяви пакистанският вицепремиер и министър на външните работи Ишак Дар

12 април 2026, 08:32
След неуспеха на преговорите: Пакистан обеща да поддържа диалога между САЩ и Иран
Източник: AP/БТА

П реговорите, проведени в Исламабад с участието на пакистански официални лица в ролята на посредници, започнаха в събота, но приключиха без постигане на споразумение.

"Пакистан е играл и ще продължи да играе своята роля за улесняване на взаимодействието и диалога между Ислямска република Иран и Съединените американски щати в следващите дни", заяви пакистанският вицепремиер и министър на външните работи Ишак Дар в изявление.

Преговорите се провалиха: САЩ и Иран не стигнаха до споразумение

"Наложително е страните да продължат да спазват ангажимента си за прекратяване на огъня", добави той.

"Надяваме се, че двете страни ще продължат с позитивния дух, за да бъде постигнат траен мир и просперитет за целия регион и отвъд него", каза той.

Иранска делегация пристига за преговори в Исламабад

Иран и САЩ постигнаха съгласие по редица въпроси, но по 2–3 важни теми мненията се разминаха, заяви говорителят на иранското министерство на външните работи Есмаил Багаи, предаде ТАСС.

"По редица въпроси беше постигнато взаимно разбирателство, но по 2-3 важни въпроса мненията се разминаха и в крайна сметка преговорите не доведоха до споразумение", цитира думите му агенция Тасним.

"В тези преговори бяха добавени някои нови теми, като например темата за Ормузкия проток, и всяка от тях има своята сложност", отбеляза той.

Мисията „Исламабад“: 5-те капана, които могат да провалят преговорите между САЩ и Иран

Според Багаи преговорите са протекли "в атмосфера на недоверие и подозрения".

"Естествено, че от самото начало не трябваше да се очаква, че за една сесия ще успеем да постигнем споразумение. Никой не очакваше такова нещо", посочи той.

"Този кръг от преговорите беше най-продължителният за тази година и продължи общо 24 или 25 часа", допълни Багаи.

Източник: БТА, Пламен Йотински    
Христос Воскресе! Празнуваме Великден, а имен ден имат...

Христос Воскресе! Празнуваме Великден, а имен ден имат...

След близо 21 часа преговори: САЩ и Иран не постигнаха мирно споразумение

След близо 21 часа преговори: САЩ и Иран не постигнаха мирно споразумение

Издирват млад мъж от Девня

Издирват млад мъж от Девня

Русия и Украйна се обвиниха взаимно в нарушения на великденското примирие

Русия и Украйна се обвиниха взаимно в нарушения на великденското примирие

От философия до успешно управление: Д-р Джей Ди Минингер (АУБГ) за лидерството отвъд авторитета и уменията на бъдещето.

От философия до успешно управление: Д-р Джей Ди Минингер (АУБГ) за лидерството отвъд авторитета и уменията на бъдещето.

По-тежки и тромави: Вредят ли новите технологии на колите повече, отколкото да помагат

По-тежки и тромави: Вредят ли новите технологии на колите повече, отколкото да помагат

„Сърцето ми е разбито“: Лейди Гага се извини на феновете си, внезапно отмени концерт
„Сърцето ми е разбито“: Лейди Гага се извини на феновете си, внезапно отмени концерт

Преди 4 дни
<p>Секретна бележка разкри къде е новият лидер на Иран</p>
Ексклузивно

Секретна бележка разкри къде е новият лидер на Иран

Преди 4 дни
<p>В сянката на Иран: Ескалира ли нова голяма война между Пакистан и Афганистан?</p>
Ексклузивно

В сянката на Иран: Ескалира ли нова голяма война между Пакистан и Афганистан?

Преди 4 дни
<p>Грешката, която убива: Защо само рязкото спиране не е достатъчно, за да избегнете удар?</p>
Ексклузивно

Грешката, която убива: Защо само рязкото спиране не е достатъчно, за да избегнете удар?

Преди 4 дни
Полицаи застреляха мъж, нападнал с мачете хора на гара в Ню Йорк

Полицаи застреляха мъж, нападнал с мачете хора на гара в Ню Йорк

Свят Преди 28 минути

Властите заявиха, че нямат съмнение за връзка с тероризъм в инцидента

Експерти разкриха най-доброто време за консумация на кисело мляко

Експерти разкриха най-доброто време за консумация на кисело мляко

Любопитно Преди 1 час

Ако искате да извлечете максимална полза от киселото мляко, по-долу ще разберете кога е най-добре да се консумира и как да се „подобри“ хранителният му ефект

Патриарх Даниил: Христовото Възкресение е наша непрестанна радост и вдъхновение

Патриарх Даниил: Христовото Възкресение е наша непрестанна радост и вдъхновение

България Преди 2 часа

Българският патриарх и Софийски митрополит възвести Христовото Възкресение и благослови българския народ пред катедралата „Св. Александър Невски“ в София

Развенчани митове и неочаквани ползи за тялото - 2 яйца за закуска в продължение на 2 седмици

Развенчани митове и неочаквани ползи за тялото - 2 яйца за закуска в продължение на 2 седмици

Любопитно Преди 2 часа

Едно яйце съдържа висококачествен протеин, мазнини, витамини A, D, E и B12, холин и минерали като селен и цинк

Великденски традиции: Символиката на яйцето, козунака и празничната трапеза

Великденски традиции: Символиката на яйцето, козунака и празничната трапеза

България Преди 2 часа

Златистият козунак и агнешкото месо са задължителни атрибути, но те са само фон на най-важното – семейното споделяне

Благодатният огън от Йерусалим пристигна в България

Благодатният огън от Йерусалим пристигна в България

България Преди 11 часа

Предстои огънят да бъде пренесен до Синодалния параклис, откъдето малко преди началото на Пасхалното богослужение ще бъде внесен в катедралния храм

Нетаняху: Израел унищожи иранската ядрена и ракетна програма

Нетаняху: Израел унищожи иранската ядрена и ракетна програма

Свят Преди 11 часа

Войната срещу Техеран отслаби и иранските лидери и техните регионални съюзници, добави той

Ирански медии: САЩ отправят "прекомерни изисквания" по отношение на Ормузкия проток

Ирански медии: САЩ отправят "прекомерни изисквания" по отношение на Ормузкия проток

Свят Преди 11 часа

Въпросът за Ормузкия проток "е една от темите, по които има сериозни разногласия"

МВнР издаде предупреждение за българите в Ирландия заради продължаващите протести

МВнР издаде предупреждение за българите в Ирландия заради продължаващите протести

България Преди 11 часа

Препоръчва се на българите, намиращи се на територията на Ирландия или планиращи пътуване до страната, да спазват указанията на местните власти и да планират повече време за придвижване

Учени откриха как да намалят мазнините в пържените картофи, без да променят вкуса им

Учени откриха как да намалят мазнините в пържените картофи, без да променят вкуса им

Любопитно Преди 11 часа

Пържените храни са любими на много хора, но високото им съдържание на мазнини се свързва със здравословни проблеми като затлъстяване и хипертония

България в еврозоната: ЕЦБ отчита незначително увеличение на цените

България в еврозоната: ЕЦБ отчита незначително увеличение на цените

България Преди 12 часа

Преминаването от лев към евро е повишило ценовото равнище с 0,3 до 0,4 процентни пункта

Два американски военни кораба са преминали през Ормузкия проток

Два американски военни кораба са преминали през Ормузкия проток

Свят Преди 12 часа

Изпращането на корабите през пролива е имало за цел "да се създадат условия за разминиране на Ормузкия проток"

България се готви за Великден: Храмовете очакват хиляди за посрещането на Възкресение

България се готви за Великден: Храмовете очакват хиляди за посрещането на Възкресение

България Преди 13 часа

За безопасността и сигурността около храмовете в страната, полицията наложи специални мерки

Увеселително влакче дерайлира във Виена, петима ранени

Увеселително влакче дерайлира във Виена, петима ранени

Свят Преди 13 часа

Инцидентът се е случил на атракцион, известен като „Влакчето на джуджетата“, който е особено популярен сред по-малките деца, тъй като няма завои или екстремни наклони

Защо в ресторантите в България е толкова скъпо?

Защо в ресторантите в България е толкова скъпо?

България Преди 14 часа

Ресторантьорите отново искат 9% ДДС на фона на обществено недоволство

„Не ми харесва“: Сабрина Карпентър влезе в остър конфликт с фен на Coachella

„Не ми харесва“: Сабрина Карпентър влезе в остър конфликт с фен на Coachella

Любопитно Преди 14 часа

Сабрина Карпентър предизвика вълна от полярни реакции на Coachella, след като прекъсна фен, пеещ йодъл. Докато едни я обвиниха в липса на културна чувствителност, други защитиха звездата заради шума на сцената и сценичното напрежение

11 породи кучета със силен характер и собствено мнение

dogsandcats.bg

Видове инфекции на пикочните пътища при котки

dogsandcats.bg
1

Къде у нас има убежища при кризисни ситуации

sinoptik.bg
1

Великден идва с разкъсване на облаците

sinoptik.bg

Великден е! Денят, в който сърцето си спомня кое е важно

Edna.bg

Дневен хороскоп за 12 април, неделя

Edna.bg

Левски: Нека всички бъдем по-смирени и добри

Gong.bg

ВИДЕО: Докъде стигнаха ремонтните дейности на „Армията“?

Gong.bg

Христос Воскресе!

Nova.bg

Повече слънце за Великден, температурите скачат до 18 градуса

Nova.bg