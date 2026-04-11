Благодатният огън от Йерусалим пристигна в България

Б лагодатният огън, който бе измолен по-рано днес в Йерусалим, пристигна официално на летище "Васил Левски" в 22:30 часа. Свещеният пламък бе превозен от българска авиокомпания, която след като изпълни полет от Букурещ до Тимишоара, го достави и в българската столица.

Предстои огънят да бъде пренесен до Синодалния параклис, откъдето малко преди началото на Пасхалното богослужение ще бъде внесен в катедралния храм. Там той ще бъде предаден на Негово Светейшество Българския патриарх Даниил, който от своя страна ще раздаде божествения пламък на всички присъстващи православни християни непосредствено преди тържественото възвестяване на Христовото Възкресение.



