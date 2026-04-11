Чудото се случи! Благодатният огън слезе на Божи гроб в Йерусалим

Всяка година на Велика събота погледите на милиони православни християни се насочват към Храм на Божи гроб – мястото, където според християнската традиция се извършва едно от най-значимите религиозни събития: слизането на Благодатния огън

Обновена преди 2 минути / 11 април 2026, 14:39
„Вълшебният глас вече пее в небесния хор": Бургас се прощава с Янка Рупкина
Капанът с коли втора употреба: Семейство с три деца плати десетки хиляди и остана без автомобил
У дома! Екипажът на „Артемис II" се приземи след историческата лунна одисея
Пролетен каприз: Сняг в планините и бури на изток на Велика събота
Мисията „Исламабад": 5-те капана, които могат да провалят преговорите между САЩ и Иран

„Целувката на смъртта": Защо близостта с Тръмп може да свали Орбан от власт
Полицейска акция в Монтана: Открити 197 лични карти на починали и множество нарушения

Б лагодатният огън беше измолен от Йерусалимския патриарх Теофил ІІІ в църквата „Възкресение Христово“ на Божи гроб.

Всяка година на Велика събота погледите на милиони православни християни се насочват към Храм на Божи гроб – мястото, където според християнската традиция се извършва едно от най-значимите религиозни събития: слизането на Благодатния огън. Това събитие, съхранено през вековете, продължава да бъде едновременно духовен символ, обект на научни хипотези и важен елемент от православната идентичност.

  • Същност и символика на Благодатния огън

Благодатният огън се възприема от вярващите като видимо проявление на божествената светлина на Христовото Възкресение – светлина, която има дълбоки корени в новозаветната традиция и в свидетелствата на ранните християни. Той се свързва със символиката на победата на живота над смъртта и надеждата за спасение.

Самото явление се определя като „чудото на слизането на Благодатния огън“ – акт, който се случва в навечерието на православния Великден чрез молитвите на Йерусалимски патриарх, духовенството и хилядите поклонници, събрани в храма.

  • Ритуалът: традиция, строгост и междурелигиозен контрол

Подготовката за събитието започва още в събота сутринта и включва редица строго установени действия.

Параклисът на Божи гроб се проверява щателно за запалителни средства. Огледът се извършва от представители на мюсюлманската общност в Йерусалим – факт, който подчертава историческия междурелигиозен баланс в града.

Вратите на параклиса се запечатват с пчелен восък, като в процедурата участват духовници от различни християнски деноминации – католическа, арменска и коптска. Тези действия имат за цел да гарантират прозрачност и да елиминират съмнения за човешка намеса, макар че научното обяснение на явлението остава предмет на дискусии.

След подготовката Йерусалимският патриарх влиза сам в параклиса. В храма настъпва тишина, наситена с очакване. Според традицията едно от кандилата над Божи гроб се самозапалва. От този огън патриархът запалва снопове от по 33 свещи – символична препратка към земните години на Христос – и ги изнася навън, където вярващите разпространяват светлината.

  • Вяра и хипотези

Феноменът на Благодатния огън остава неразгадан. През годините учени и изследователи са предлагали различни обяснения – от химични реакции до специфични атмосферни условия. Въпреки това, нито една хипотеза не е получила универсално признание.

За вярващите обаче научното обяснение не е водещо. Значението на събитието е преди всичко духовно – то утвърждава вярата и създава усещане за пряка връзка с божественото. В този контекст Благодатният огън функционира като символ, който надхвърля емпиричното познание.

Съществува и популярно поверие, според което ако огънят не слезе на Велика събота, това би означавало край на човешката история и настъпване на Второто пришествие. Макар и част от народната религиозност, подобни вярвания не са официално догматизирани от Църквата.

  • България и Благодатният огън: съвременна традиция

За България Благодатният огън има особено значение като част от празничната обредност на православния Великден. От началото на XXI в. се утвърждава традицията той да бъде пренасян от Йерусалим до София със специални делегации, организирани с участието на Българска православна църква.

Огънят пристига в навечерието на Пасха и се разпространява из храмовете в страната, достигайки до вярващите в различни градове. Така българските християни стават част от едно глобално духовно събитие, което ги свързва символично с Йерусалим.

Тази практика не е древна за България в съвременния ѝ вид, но бързо придобива значимост като израз на религиозна принадлежност и национална традиция.

Тази година, както и миналата Българска църковна делегация не успя да отиде на Божи гроб заради военните конфликти в региона. Благодатният огън се пази в Синодалния параклис и няколко големи български манастира.

Източник: БГНЕС    
