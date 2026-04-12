Издирват млад мъж от Девня

Великденски традиции: Символиката на яйцето, козунака и празничната трапеза

Времето на Великден: Слънце и до 18 градуса, слаб дъжд на места

България се готви за Великден: Храмовете очакват хиляди за посрещането на Възкресение

Двама задържани в Търговище с 12 000 евро и списъци с имена

Чудото се случи! Благодатният огън слезе на Божи гроб в Йерусалим

„Вълшебният глас вече пее в небесния хор": Бургас се прощава с Янка Рупкина

Капанът с коли втора употреба: Семейство с три деца плати десетки хиляди и остана без автомобил

Пролетен каприз: Сняг в планините и бури на изток на Велика събота

Д окато страната празнува Възкресение Христово, едно семейство от Девня прекарва празника в тревога и очакване. Вече трети ден продължава издирването на 29-годишния Димитър Димитров, който е изчезнал от дома си в четвъртък вечерта. Младият мъж страда от параноидна шизофрения, което прави ситуацията още по-критична.

Димитър е видян за последно около 20:00 – 20:30 часа в четвъртък. Баща му, Еньо, разказа в ефира на NOVA, че синът му просто е излязъл от къщата, без да каже нищо.

„Тръгнах да го търся, обаче го няма никъде. До днешна дата няма вест, няма нищо”, сподели бащата.

Според него е малко вероятно Димитър да е успял да стигне сам до Варна или да се качи на автобус, тъй като състоянието му не позволява подобна самостоятелност.

Полицията вече е включена в издирването, но близките разчитат изключително много и на доброволци.

Стилян Стойчев, който координира екипите на терен, обясни, че почти всички места в Девня вече са проверени, но без резултат.

„Сега предстои да претърсим гората, понеже имаме съмнения, че може да се крие там”, поясни той.

Организаторите отправиха спешен апел за допълнителна помощ.

„Имаме нужда от дронове, от техника, от джипове. Знаем, че днес е Великден, но това е един човешки живот, който трябва да бъде спасен”, подчерта Стойчев.

Източник: NOVA    
Христос Воскресе! Празнуваме Великден, а имен ден имат...

След близо 21 часа преговори: САЩ и Иран не постигнаха мирно споразумение

Русия и Украйна се обвиниха взаимно в нарушения на великденското примирие

Фиктивни договори и закрити фирми: Как се разплитат сложни осигурителни схеми

Полицаи застреляха мъж, нападнал с мачете хора на гара в Ню Йорк

Властите заявиха, че нямат съмнение за връзка с тероризъм в инцидента

Циклон удари Северния остров на Нова Зеландия, стотици са евакуирани

В редица региони е обявено извънредно положение, като са издадени предупреждения от най-високо „червено“ ниво

Езическите корени на Великден: Скритите тайни зад символите на пролетта

Великден съчетава християнското преклонение пред Възкресението с древни езически символи като яйцето и заека, вкоренени в хилядолетните традиции за пролетното равноденствие, обновлението на природата и триумфа на светлината над мрака

Унгария гласува на парламентарни избори

Вотът ще определи състава на 199-местното Национално събрание и се следи с повишено внимание както вътре в страната, така и в Европа

Патриарх Даниил: Христовото Възкресение е наша непрестанна радост и вдъхновение

Българският патриарх и Софийски митрополит възвести Христовото Възкресение и благослови българския народ пред катедралата „Св. Александър Невски“ в София

Развенчани митове и неочаквани ползи за тялото - 2 яйца за закуска в продължение на 2 седмици

Едно яйце съдържа висококачествен протеин, мазнини, витамини A, D, E и B12, холин и минерали като селен и цинк

Благодатният огън от Йерусалим пристигна в България

Предстои огънят да бъде пренесен до Синодалния параклис, откъдето малко преди началото на Пасхалното богослужение ще бъде внесен в катедралния храм

Нетаняху: Израел унищожи иранската ядрена и ракетна програма

Войната срещу Техеран отслаби и иранските лидери и техните регионални съюзници, добави той

Ирански медии: САЩ отправят "прекомерни изисквания" по отношение на Ормузкия проток

Въпросът за Ормузкия проток "е една от темите, по които има сериозни разногласия"

МВнР издаде предупреждение за българите в Ирландия заради продължаващите протести

Препоръчва се на българите, намиращи се на територията на Ирландия или планиращи пътуване до страната, да спазват указанията на местните власти и да планират повече време за придвижване

Учени откриха как да намалят мазнините в пържените картофи, без да променят вкуса им

Пържените храни са любими на много хора, но високото им съдържание на мазнини се свързва със здравословни проблеми като затлъстяване и хипертония

България в еврозоната: ЕЦБ отчита незначително увеличение на цените

Преминаването от лев към евро е повишило ценовото равнище с 0,3 до 0,4 процентни пункта

Два американски военни кораба са преминали през Ормузкия проток

Изпращането на корабите през пролива е имало за цел "да се създадат условия за разминиране на Ормузкия проток"

Увеселително влакче дерайлира във Виена, петима ранени

Инцидентът се е случил на атракцион, известен като „Влакчето на джуджетата“, който е особено популярен сред по-малките деца, тъй като няма завои или екстремни наклони

Защо в ресторантите в България е толкова скъпо?

Ресторантьорите отново искат 9% ДДС на фона на обществено недоволство

„Не ми харесва": Сабрина Карпентър влезе в остър конфликт с фен на Coachella

Сабрина Карпентър предизвика вълна от полярни реакции на Coachella, след като прекъсна фен, пеещ йодъл. Докато едни я обвиниха в липса на културна чувствителност, други защитиха звездата заради шума на сцената и сценичното напрежение

