Свят

Орбан: Тук съм, за да спечеля

Това заяви унгарският премиер след като даде своя глас на парламентарните избори в страната

12 април 2026, 11:58
Източник: AP/БТА

У нгарският премиер Виктор Орбан заяви, че е "тук, за да спечели", след като даде своя глас на парламентарните избори в страната в избирателна секция в Будапеща, предаде Reuters.

Унгария гласува на парламентарни избори

Орбан гласува в избирателната секция в сградата на начално училище недалеч от дома си в 12-и район на Будапеща. Заедно с него гласува и съпругата му Анико Левай. Преди да пуснат бюлетините в урната, те позираха за кратко пред фоторепортерите, а след това излязоха на улицата, където Орбан отговори на няколко въпроса на медиите.

Премиерът пристигна в избирателната секция с личния си автомобил. По пътя, както и в избирателната секция, той беше придружаван от охраната си, посочи ТАСС.

Краят на ерата „Орбан“? Бивш съюзник и скандал с Путин сриват властта в Унгария седмици преди вота

Борбата на парламентарните избори в Унгария е за 199 депутатски места, от които 93 се разпределят по партийни листи, а 106 – по едномандатни избирателни райони. На управляващата коалиция, съставена от партията "ФИДЕС" и нейния младши партньор – Християнско-демократическата народна партия (ХДНП), се противопоставя опозиционната партия "Тиса" на Петер Мадяр, който се ползва с подкрепата на Брюксел.

Гардиън: Унгария избира между досегашния курс и промяна

Мадяр заявява, че ако спечелим, първо трябва да да бъдат приети мерки за борба с корупцията. Освен това опозиционният – засега – лидер отбелязва голямото значение на отблокирането на  замразените средства от ЕС.

Лидерът на "Тиса" изрази увереност, че неговата политическа сила ще спечели вота, въпросът е дали с обикновено мнозинство или ще си осигури две трети от депутатските места.  Мадяр също така отбеляза, че Унгария трябва да засили позициите си в ЕС и НАТО.

Източник: БТА, Пламен Йотински    
Орбан Унгария избори
Последвайте ни
Нов ръст на цените: Поскъпват зеленчуци, месо и млечни продукти

Нов ръст на цените: Поскъпват зеленчуци, месо и млечни продукти

След близо 21 часа преговори: САЩ и Иран не постигнаха мирно споразумение

След близо 21 часа преговори: САЩ и Иран не постигнаха мирно споразумение

Възкресение Христово: Първите в държавата с послания към българския народ

Възкресение Христово: Първите в държавата с послания към българския народ

Шега със

Шега със "зловещо агнешко" превърна сладкарница в Детройт в хит онлайн

Фиктивни договори и закрити фирми: Как се разплитат сложни осигурителни схеми

Фиктивни договори и закрити фирми: Как се разплитат сложни осигурителни схеми

pariteni.bg
Как протича половият цикъл при женските котки

Как протича половият цикъл при женските котки

dogsandcats.bg
„Сърцето ми е разбито“: Лейди Гага се извини на феновете си, внезапно отмени концерт
Ексклузивно

„Сърцето ми е разбито“: Лейди Гага се извини на феновете си, внезапно отмени концерт

Преди 4 дни
<p>Секретна бележка разкри къде е новият лидер на Иран</p>
Ексклузивно

Секретна бележка разкри къде е новият лидер на Иран

Преди 4 дни
<p>В сянката на Иран: Ескалира ли нова голяма война между Пакистан и Афганистан?</p>
Ексклузивно

В сянката на Иран: Ескалира ли нова голяма война между Пакистан и Афганистан?

Преди 5 дни
<p>Грешката, която убива: Защо само рязкото спиране не е достатъчно, за да избегнете удар?</p>
Ексклузивно

Грешката, която убива: Защо само рязкото спиране не е достатъчно, за да избегнете удар?

Преди 5 дни
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

