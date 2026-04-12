Двама получиха нов шанс за живот след трансплантации в нощта срещу Велика събота в болница "Александровска"

Б ъбречни трансплантации на двама мъже с хронична бъбречна недостатъчност са извършени в Университетската многопрофилна болница за активно лечение (УМБАЛ) „Александровска“ в София, съобщиха от лечебното заведение.

Трансплантациите са извършени в нощта срещу Велика събота от екипа на доц. Пламен Димитров от Клиниката по урология на УМБАЛ „Александровска“.

Донорът е 68–годишна жена от Пловдив, изпаднала в мозъчна смърт, вследствие на мозъчен кръвоизлив.

Единият бъбрек е трансплантиран на 49-годишен мъж от София, който провежда хемодиализно лечение от три години. Другият рецепиент е мъж на 41 години от Свиленград, който е на хемодиалезно лечение от две години. Избраните са с най-голям процент органна съвместимост с донора от общо шест поканени за оценка от листата на чакащи, посочиха от болницата.

След оперативната интервенция трансплантираните се възстановяват в Клиниката по анестезиология и интензивно лечение на болницата. Състоянието им е стабилно, с много добри жизнени показатели и диуреза, допълниха от лечебното заведение.

Министерство на здравеопазването и Изпълнителна агенция „Медицински надзор“ изразяват своята дълбока признателност към близките на донора за проявената човечност и сила да дарят живот в момент на тежка загуба, превръщайки болката в надежда и отправят благодарност към всички медицински специалисти от УМБАЛ „Св. Георги“ и УМБАЛ „Александровска“, както и към екипите на центровете за спешна медицинска помощ в Пловдив и София, които с бърза реакция, висока експертиза и всеотдайност направиха възможен този животоспасяващ процес, съобщиха от ИА „Медицински надззор".

В дните около Великден, когато надеждата, съпричастността и новото начало са водещи, донорството отново доказва, че може да дарява най-ценния подарък – живот, допълват оттам.

Преди дни екип на Военномедицинската академия извърши трета чернодробна трансплантация за годината.