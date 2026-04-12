Двама получиха нов шанс за живот след трансплантации в нощта срещу Велика събота в болница "Александровска"

Донорът е 68–годишна жена от Пловдив, изпаднала в мозъчна смърт, вследствие на мозъчен кръвоизлив

12 април 2026, 12:20
Б ъбречни трансплантации на двама мъже с хронична бъбречна недостатъчност са извършени в Университетската многопрофилна болница за активно лечение (УМБАЛ) „Александровска“ в София, съобщиха от лечебното заведение.

Двама души получиха шанс за нови бъбреци в УМБАЛ "Александровска"

Трансплантациите са извършени в нощта срещу Велика събота от екипа на доц. Пламен Димитров от Клиниката по урология на УМБАЛ „Александровска“.

Донорът е 68–годишна жена от Пловдив, изпаднала в мозъчна смърт, вследствие на мозъчен кръвоизлив.

Два живота спасени благодарение на донорство на жена от Варна

Единият бъбрек е трансплантиран на 49-годишен мъж от София, който провежда хемодиализно лечение от три години. Другият рецепиент е мъж на 41 години от Свиленград, който е на хемодиалезно лечение от две години. Избраните са с най-голям процент органна съвместимост с донора от общо шест поканени за оценка от листата на чакащи, посочиха от болницата.

В "Александровска" извършиха две успешни трансплантации

След оперативната интервенция трансплантираните се възстановяват в Клиниката по анестезиология и интензивно лечение на болницата. Състоянието им е стабилно, с много добри жизнени показатели и диуреза, допълниха от лечебното заведение.

Министерство на здравеопазването и Изпълнителна агенция „Медицински надзор“ изразяват своята дълбока признателност към близките на донора за проявената човечност и сила да дарят живот в момент на тежка загуба, превръщайки болката в надежда и отправят благодарност към всички медицински специалисти от УМБАЛ „Св. Георги“ и УМБАЛ „Александровска“, както и към екипите на центровете за спешна медицинска помощ в Пловдив и София, които с бърза реакция, висока експертиза и всеотдайност направиха възможен този животоспасяващ процес, съобщиха от  ИА „Медицински надззор".

Успешно направиха трансплантации на мъж и жена в Александровска болница

В дните около Великден, когато надеждата, съпричастността и новото начало са водещи, донорството отново доказва, че може да дарява най-ценния подарък – живот, допълват оттам. 

Преди дни екип на Военномедицинската академия извърши трета чернодробна трансплантация за годината.

Последни новини

Патриарх Даниил: Радостта от Възкресението не престава и до днес

Патриарх Даниил: Радостта от Възкресението не престава и до днес

България Преди 1 час

Днес Българската православна църква празнува Великден – Възкресение Христово

Почина бащата на датската кралица

Почина бащата на датската кралица

Свят Преди 1 час

Джон Далглиш Доналдсън си е отишъл от този свят на 84-годишна възраст на австралийския остров Тасмания

Снимката е илюстративна

Циклон удари Северния остров на Нова Зеландия, стотици са евакуирани

Свят Преди 3 часа

В редица региони е обявено извънредно положение, като са издадени предупреждения от най-високо „червено“ ниво

Издирват млад мъж от Девня

Издирват млад мъж от Девня

България Преди 4 часа

Той страда от параноидна шизофрения и е в неизвестност от четвъртък вечер

След неуспеха на преговорите: Пакистан обеща да поддържа диалога между САЩ и Иран

След неуспеха на преговорите: Пакистан обеща да поддържа диалога между САЩ и Иран

Свят Преди 4 часа

"Наложително е страните да продължат да спазват ангажимента си за прекратяване на огъня", заяви пакистанският вицепремиер и министър на външните работи Ишак Дар

Русия и Украйна се обвиниха взаимно в нарушения на великденското примирие

Русия и Украйна се обвиниха взаимно в нарушения на великденското примирие

Свят Преди 4 часа

Крехкото спиране на огъня беше поставено под съмнение още в първите часове

Експерти разкриха най-доброто време за консумация на кисело мляко

Експерти разкриха най-доброто време за консумация на кисело мляко

Любопитно Преди 4 часа

Ако искате да извлечете максимална полза от киселото мляко, по-долу ще разберете кога е най-добре да се консумира и как да се „подобри“ хранителният му ефект

Езическите корени на Великден: Скритите тайни зад символите на пролетта

Езическите корени на Великден: Скритите тайни зад символите на пролетта

Любопитно Преди 5 часа

Великден съчетава християнското преклонение пред Възкресението с древни езически символи като яйцето и заека, вкоренени в хилядолетните традиции за пролетното равноденствие, обновлението на природата и триумфа на светлината над мрака

Унгария гласува на парламентарни избори

Унгария гласува на парламентарни избори

Свят Преди 5 часа

Вотът ще определи състава на 199-местното Национално събрание и се следи с повишено внимание както вътре в страната, така и в Европа

Патриарх Даниил: Христовото Възкресение е наша непрестанна радост и вдъхновение

Патриарх Даниил: Христовото Възкресение е наша непрестанна радост и вдъхновение

България Преди 5 часа

Българският патриарх и Софийски митрополит възвести Христовото Възкресение и благослови българския народ пред катедралата „Св. Александър Невски“ в София

Развенчани митове и неочаквани ползи за тялото - 2 яйца за закуска в продължение на 2 седмици

Развенчани митове и неочаквани ползи за тялото - 2 яйца за закуска в продължение на 2 седмици

Любопитно Преди 5 часа

Едно яйце съдържа висококачествен протеин, мазнини, витамини A, D, E и B12, холин и минерали като селен и цинк

Великденски традиции: Символиката на яйцето, козунака и празничната трапеза

Великденски традиции: Символиката на яйцето, козунака и празничната трапеза

България Преди 5 часа

Златистият козунак и агнешкото месо са задължителни атрибути, но те са само фон на най-важното – семейното споделяне

Времето на Великден: Слънце и до 18 градуса, слаб дъжд на места

Времето на Великден: Слънце и до 18 градуса, слаб дъжд на места

България Преди 6 часа

Вижте прогнозата за следващите няколко дни

Благодатният огън от Йерусалим пристигна в България

Благодатният огън от Йерусалим пристигна в България

България Преди 14 часа

Предстои огънят да бъде пренесен до Синодалния параклис, откъдето малко преди началото на Пасхалното богослужение ще бъде внесен в катедралния храм

Нетаняху: Израел унищожи иранската ядрена и ракетна програма

Нетаняху: Израел унищожи иранската ядрена и ракетна програма

Свят Преди 14 часа

Войната срещу Техеран отслаби и иранските лидери и техните регионални съюзници, добави той

Ирански медии: САЩ отправят "прекомерни изисквания" по отношение на Ормузкия проток

Ирански медии: САЩ отправят "прекомерни изисквания" по отношение на Ормузкия проток

Свят Преди 14 часа

Въпросът за Ормузкия проток "е една от темите, по които има сериозни разногласия"

Всичко от днес

От мрежата

Видове инфекции на пикочните пътища при котки

dogsandcats.bg

Колко време отнема чифтосването при кучетата

dogsandcats.bg
1

Къде у нас има убежища при кризисни ситуации

sinoptik.bg
1

Великден идва с разкъсване на облаците

sinoptik.bg

Гала и Мари: История за обичта, която не се разклаща, и силата да продължиш напред

Edna.bg

Великден е! Денят, в който сърцето си спомня кое е важно

Edna.bg

Историческо: жена стана старши треньор в Бундеслигата

Gong.bg

Левски: Нека всички бъдем по-смирени и добри

Gong.bg

Христос Воскресе!

Nova.bg

Повече слънце за Великден, температурите скачат до 18 градуса

Nova.bg