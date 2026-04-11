„Вълшебният глас вече пее в небесния хор“: Бургас се прощава с Янка Рупкина

Тя си отиде на 87-годишна възраст след продължително боледуване, но остава завинаги в музикалната история на страната ни

11 април 2026, 13:03
Капанът с коли втора употреба: Семейство с три деца плати десетки хиляди и остана без автомобил
Пролетен каприз: Сняг в планините и бури на изток на Велика събота
Полицейска акция в Монтана: Открити 197 лични карти на починали и множество нарушения
Две катастрофи причиниха задръстване на "Тракия", засилен трафик за Великден
Пет катастрофи край Поморие: Кола се обърна по таван след леден дъжд и градушка
„Бях на косъм от смъртта“: Кошмарът след модерните „коктейли с витамини“
Разпети петък: Създателят на света и на живота е лишен от право да живее
Обрат с времето - дъжд и сняг на Разпети петък

С богуване с народната певица Янка Рупкина, която ни напусна на 87 години на 7 април след продължително боледуване, започна в Бургас. Поклонението по обед в катедралния храм „Св. св. Кирил и Методий“ в града събра много близки, приятели и почитали на певицата.

„Този вълшебен глас сега ще пее в небесния хор. Как да се разделим с гласът на Странджа. Тя беше много мърдра и всеотдайна - един неповторим глас, който ще остане завинаги в нас", казаха близки на  Рупкина. 

В 13:00 часа започна и опелото, което ще бъде отслужено от Сливенския митрополит Арсений. Днес от много места в центъра на областния град звучат песни на Янка Рупкина. 

Певицата е сред най-известните изпълнителки на странджански народни песни. Има над 10 000 записа като нейна емблема е „Калиманку Денку“, която впечетлява китариста на "Бийтълс" Джордж Харисън, пише NOVA.

Световната си известност Рупкина дължи на своя изключителен глас и на работата си с трио „Българка“, на което през 1985 г. личен импресарио става музикалният продуцент Джо Бойд,  популярен с работата си с „Пинк Флойд“ и R.E.M.

Тя е родена на 15 август 1938 година в средецкото село Богданово. Нейната рождена дата по документи обаче е 25 август 1938 г. Сред известните ѝ песни са освен „Калиманку, Денку мари хубава“, са „Алтън Мара“, „Станиното лице“, „Мете мома дворове“, „Булко Тодорко, Тодорко“ и много други.

Източник: БТА/Станимир Димитров, кореспондент в Бургас, Nova.bg    
По темата

Схема в Разлог: Арестуваха общински съветник с 11 000 евро за купуване на гласове

Схема в Разлог: Арестуваха общински съветник с 11 000 евро за купуване на гласове

САЩ и Иран в Исламабад: Започват съдбоносните преговори за мир

САЩ и Иран в Исламабад: Започват съдбоносните преговори за мир

„Вълшебният глас вече пее в небесния хор“: Бургас се прощава с Янка Рупкина

„Вълшебният глас вече пее в небесния хор“: Бургас се прощава с Янка Рупкина

Топ 7 зимни навици, от които да се откажем тази пролет

Топ 7 зимни навици, от които да се откажем тази пролет

От философия до успешно управление: Д-р Джей Ди Минингер (АУБГ) за лидерството отвъд авторитета и уменията на бъдещето.

От философия до успешно управление: Д-р Джей Ди Минингер (АУБГ) за лидерството отвъд авторитета и уменията на бъдещето.

biss.bg
Denza Z9GT дебютира в Европа, налага технологичното превъзходство на BYD

Denza Z9GT дебютира в Европа, налага технологичното превъзходство на BYD

carmarket.bg
„Сърцето ми е разбито“: Лейди Гага се извини на феновете си, внезапно отмени концерт

Секретна бележка разкри къде е новият лидер на Иран

В сянката на Иран: Ескалира ли нова голяма война между Пакистан и Афганистан?

Грешката, която убива: Защо само рязкото спиране не е достатъчно, за да избегнете удар?

От криминалета до водни битки: Най-странните великденски традиции по света

Защо норвежците четат за убийства, а гърците стрелят с ракети: Най-шантавите великденски обичаи по света

Разкриха списъци с имена и пари при акция срещу купения вот в Разградско

В област Разград досега са получени 17 сигнала за изборни нарушения. Работи се по осем досъдебни производства и са съставени 41 предупредителни протокола

Кое пролетно цвете носи енергията на твоята зодия

Има много признаци, че светът прави място за пролетта: по-топли температури, много по-дълги дни и, разбира се, появата на красиви, омагьосващи цветя. Но знаете ли, че има пролетно цвете, което представлява всеки зодиакален знак?

Reuters разкри състоянието на Моджтаба Хаменей. Къде е новият лидер на Иран?

Нито една снимка, нито един запис от седмици. Светът се пита: къде е Моджтаба Хаменей? Ексклузивни данни на Ройтерс разкриват, че новият лидер на Иран е тежко ранен и обезобразен, докато Революционната гвардия поема контрола в Техеран

Златни лъвове и 76 метра: Тръмп представи проекта за „най-великата“ арка

Администрацията съобщи, че официално е подала плановете до Комисията за изящни изкуства, панел, съставен от съюзници на Тръмп, която ще разгледа предложението следващата седмица. Арката е само един от противоречивите проекти на Тръмп да преобрази Вашингтон по свой стил

Къде изчезна месото? БАБХ издирва 800 заклани агнета

Собственикът твърди, че месото е в Гърция, но камионът е засечен на съвсем друго място в България. БАБХ извършва засилени проверки в цялата страна, които ще продължат и по време на великденските празници

CNN: Китай тайно въоръжава Иран въпреки примирието със САЩ

Разузнаването на САЩ твърди, че Китай се подготвя да достави нови системи за противовъздушна отбрана на Иран в рамките на следващите няколко седмици. Разузнаването също така подчертава как Иран може да използва примирието като възможност да възстанови определени оръжейни системи

Великден без мъка: Правилата, които ще ви спасят от болки и тежест

Великден традиционно се свързва с обилна трапеза след период на пост. Внезапното връщане към тежки и мазни храни обаче може да бъде сериозно предизвикателство за храносмилателната система

„Мисия пенсия“ през 2025 г.: Защо се оказва невъзможна за много българи

Българинът все по-трудно изпълнява пълните изисквания за стаж и възраст. Докато общият брой на новите пенсионери остава стабилен, статистиката отчита бум на инвалидните пенсии и засилен интерес към ранното напускане на пазара на труда

ЦИК обяви важен срок за вота на 19 април

До 16 април ръководителите на лечебни заведения и институции за предоставяне на социални услуги могат да образуват избирателни секции в тях

У дома! Екипажът на „Артемис II“ се приземи след историческата лунна одисея

Капсулата на „Артемис II“ и нейният четиричленен екипаж прелетяха през земната атмосфера и се приводниха безопасно в Тихия океан тази нощ след близо 10 дни в космоса, завършвайки първото пътуване на хора до околностите на Луната от повече от половин век

Велика събота: Денят, в който тишината предвещава чудото

Последният ден от Страстната седмица е посветен на скръбта за починалия на кръста Спасител Христос, но и на очакването на Неговото Възкресение. Това е и последният ден, в който могат да се боядисат яйцата за Великден

Шест години по-късно: Между фактите и лъжите за пандемията от COVID-19

Какво всъщност знаем за опасната болест, отнела живота на над 7 млн. души

Мисията „Исламабад“: 5-те капана, които могат да провалят преговорите между САЩ и Иран

Сред основните пречки пред мира са конфликтът в Ливан, контролът над Ормузкия проток, ядрената програма на Техеран, регионалните съюзници на режима и искането за размразяване на активи за $120 млрд.

Патриарх Даниил: Да посрещнем Христовото възкресение с чисти сърца

Патриарх Даниил прикани миряните достойно да приключат поста, за да се поздравят със славното Христово възкресение

Камала Харис обмисля президентска кандидатура през 2028 г.

Бившата сенаторка от Калифорния, която в момента няма избран мандат, обикаля Съединените щати от миналата година, за да представя книгата си „107 дни“

Видове инфекции на пикочните пътища при котки

dogsandcats.bg

4 опасности, от които да предпазим котката по време на Великден

dogsandcats.bg
1

Най-популярните мъжки парфюми: класически и модерни аромати

sinoptik.bg
1

Ники Василковски ще е водещ на „Априлци Рън”

sinoptik.bg

„Ще стъпваш чрез мен на сцената“: разтърсващото послание на сина на Мишо Белчев

Edna.bg

Тейлър Суифт и Травис Келси тайно вдигат сватба – датата изтече, забраняват телефони!

Edna.bg

НА ЖИВО: Арсенал - Борнемут, съставите

Gong.bg

Флик призна, че отборът е сесродоточен върху спечелването на ШЛ

Gong.bg

Схемата „Лизингови коли”: Семейство с 3 деца остана без автомобила си, оказа се обявен за международно издирване

Nova.bg

Астронавтите от "Артемис II" се завърнаха на Земята след историческа мисия до Луната (ВИДЕО+СНИМКИ)

Nova.bg