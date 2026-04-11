„Вълшебният глас вече пее в небесния хор“: Бургас се прощава с Янка Рупкина

Разпети петък: Създателят на света и на живота е лишен от право да живее

Капанът с коли втора употреба: Семейство с три деца плати десетки хиляди и остана без автомобил

С богуване с народната певица Янка Рупкина, която ни напусна на 87 години на 7 април след продължително боледуване, започна в Бургас. Поклонението по обед в катедралния храм „Св. св. Кирил и Методий“ в града събра много близки, приятели и почитали на певицата.

„Този вълшебен глас сега ще пее в небесния хор. Как да се разделим с гласът на Странджа. Тя беше много мърдра и всеотдайна - един неповторим глас, който ще остане завинаги в нас", казаха близки на Рупкина.

В 13:00 часа започна и опелото, което ще бъде отслужено от Сливенския митрополит Арсений. Днес от много места в центъра на областния град звучат песни на Янка Рупкина.

Певицата е сред най-известните изпълнителки на странджански народни песни. Има над 10 000 записа като нейна емблема е „Калиманку Денку“, която впечетлява китариста на "Бийтълс" Джордж Харисън, пише NOVA.

Световната си известност Рупкина дължи на своя изключителен глас и на работата си с трио „Българка“, на което през 1985 г. личен импресарио става музикалният продуцент Джо Бойд, популярен с работата си с „Пинк Флойд“ и R.E.M.

Тя е родена на 15 август 1938 година в средецкото село Богданово. Нейната рождена дата по документи обаче е 25 август 1938 г. Сред известните ѝ песни са освен „Калиманку, Денку мари хубава“, са „Алтън Мара“, „Станиното лице“, „Мете мома дворове“, „Булко Тодорко, Тодорко“ и много други.