Времето на Великден: Слънце и до 18 градуса, слаб дъжд на места

П рез нощта срещу неделя в по-голямата част от страната ще е ясно, значителна облачност ще има над югоизточните райони от страната, но само на отделни места в Горнотракийската низина ще превали слаб дъжд. Към полунощ вятърът ще е слаб, в Източна България – до умерен от югоизток, а минималните температури ще са предимно между 0° и 5°, в София – около 2°. Атмосферното налягане слабо ще се повиши и ще е по-високо от средното за месеца.

В неделя ще преобладава слънчево време, след обяд с временни увеличения на облачността, но само на отделни места в източните и планинските райони ще превали слаб дъжд. Ще духа слаб вятър от северната четвърт, в Източна България – от изток-югоизток. Максималните температури ще са между 13° и 18°, малко по-високи в крайните югозападни райони. В София максималната температура ще е около 15°.

Над планините ще преобладава слънчево време. След обяд ще има временни увеличения на облачността, но само на отделни места ще превали слабо. Ще духа умерен и силен вятър от запад-северозапад. Максималната температура на 1200 метра ще бъде около 6°, на 2000 метра – около -1°.

Над Черноморието облачността ще е разкъсана, преди обяд – предимно значителна и на отделни места ще превалява слабо. Ще духа умерен вятър от изток-югоизток. Максималните температури ще бъдат 10°-12°, близки до температурата на морската вода, която е 9°-11°. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала.

Прогнозни температури на НИМХ за неделя, 12 април Източник: НИМХ

Слънцето в София изгрява в 6 ч. и 51 мин. и залязва в 20 ч. и 5 мин. Продължителност на деня: 13 ч. и 14 мин. Луната в София изгрява в 4 ч. и 25 мин. и залязва в 14 ч. и 24 мин. Фаза на Луната: два дни след последна четвърт.

През първите дни от новата седмица ще има и слънчеви часове, но и временни увеличения на облачността. Вероятността за валежи е малка, но все пак са възможни изолирани краткотрайни валежи, главно в планините и планинските райони. Вятърът ще е югоизточен, слаб и умерен. Температурите ще останат без съществена промяна, минималните близки до нулата, максималните в повечето места – между 13° и 18°.