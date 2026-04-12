Свят

Полицаи застреляха мъж, нападнал с мачете хора на гара в Ню Йорк

Властите заявиха, че нямат съмнение за връзка с тероризъм в инцидента

12 април 2026, 09:34
Източник: AP/БТА

В ъоръжен с мачете мъж нарани трима души на метростанцията Гранд Сентръл в Ню Йорк, преди да бъде смъртоносно прострелян от полицаи, съобщи BBC.

Нападателят наранил 84-годишен мъж и 65-годишен мъж по главите и лицата им, а 70-годишна жена била с порязвания по рамото на перон на метрото.

Полицията съобщи, че нападателят, идентифициран като 44-годишния Антъни Грифин, е игнорирал многократните искания да хвърли оръжието и се е нарекъл Луцифер.

Властите заявиха, че нямат съмнение за връзка с тероризъм в инцидента, който е довел до отклоняване на влаковете.

Губернаторът на Ню Йорк Кати Хочул заяви в изявление, че "невинни хора са били нападнати в безсмислен акт на насилие".

Кметът на Ню Йорк Зохран Мамдани похвали служителите за бързата им реакция и заяви, че ще бъдат публикувани записи от полицейските камери на инцидента. 

Източник: BBC/ БТА - Пламен Йотински    
Христос Воскресе! Празнуваме Великден, а имен ден имат...

След близо 21 часа преговори: САЩ и Иран не постигнаха мирно споразумение

Издирват млад мъж от Девня

Русия и Украйна се обвиниха взаимно в нарушения на великденското примирие

Фиктивни договори и закрити фирми: Как се разплитат сложни осигурителни схеми

След неуспеха на преговорите: Пакистан обеща да поддържа диалога между САЩ и Иран

Експерти разкриха най-доброто време за консумация на кисело мляко

Развенчани митове и неочаквани ползи за тялото - 2 яйца за закуска в продължение на 2 седмици

Великденски традиции: Символиката на яйцето, козунака и празничната трапеза

Времето на Великден: Слънце и до 18 градуса, слаб дъжд на места

Благодатният огън от Йерусалим пристигна в България

Нетаняху: Израел унищожи иранската ядрена и ракетна програма

Ирански медии: САЩ отправят "прекомерни изисквания" по отношение на Ормузкия проток

МВнР издаде предупреждение за българите в Ирландия заради продължаващите протести

Учени откриха как да намалят мазнините в пържените картофи, без да променят вкуса им

България в еврозоната: ЕЦБ отчита незначително увеличение на цените

Два американски военни кораба са преминали през Ормузкия проток

България се готви за Великден: Храмовете очакват хиляди за посрещането на Възкресение

Увеселително влакче дерайлира във Виена, петима ранени

Защо в ресторантите в България е толкова скъпо?

„Не ми харесва": Сабрина Карпентър влезе в остър конфликт с фен на Coachella

