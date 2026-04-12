Любопитно

Шега със "зловещо агнешко" превърна сладкарница в Детройт в хит онлайн

Въпреки хумора, реакциите не са изцяло безобидни

12 април 2026, 11:12
Източник: Made with AI

Т ова, което започва като първоаприлска шега, бързо се превръща във вирусен успех за сладкарница в Детройт, след като умишлено странна великденска торта обърква и разсмива потребителите в социалните мрежи.

Сладкарницата Homestead Kitchen Artisan Cakery публикува на 1 април в Instagram изображение, генерирано с изкуствен интелект, на торта във формата на агне, представяйки я като ново предложение за Великден. Десертът, с изпъкнали очи, три криви зъба и отпусната глазура, рязко контрастира с традиционните агнешки торти, обичайни за празника.

Към публикацията сладкарницата добавя: „Поръчайте вашата агнешка торта за Великден! Днес е последният ден за заявки. Изберете между шоколад, ванилия, бадем за сватби или лимон.“

Постът бързо привлича внимание, като много потребители се включват в шегата. Някои сравняват тортата с „прегазено животно на пътя“, докато други я оприличават на „пепелник, който направих на баща си в трети клас“. Дори Институтът за кулинарно образование се включва с коментар: „Току-що възобновихме програмата си по декорация на торти, с уважение.“

Въпреки хумора, реакциите не са изцяло безобидни.

По-късно сладкарницата разкрива, че е получила обаждания и съобщения от притеснени хора, които не били сигурни дали тортата е истинска. В последваща публикация собственичката пояснява: „Вчера споделихме лекомислен пост, който може да е предизвикал известно вълнение в нашата общност. В резултат получихме обаждания и съобщения с притеснения.“

Тя уточнява, че изображението е част от първоаприлска шега и не представлява реален продукт. Реакцията обаче явно вдъхновява нови идеи. „Зловещото агне не е наше творение, но ще създадем такива благодарение на шепа клиенти с чудесно чувство за хумор“, добавят от сладкарницата.

Собственичката коментира и опасенията на някои хора, че публикацията може да е прекрачила границата. Тя отбелязва, че агнешките торти са дългогодишна великденска традиция в САЩ и не са религиозен символ.

„Макар агнешката торта да е утвърдена великденска традиция тук и да не представлява библейско изображение на Исус Христос, разбирам защо някои биха могли да възприемат този пост като атака срещу християнството“, пише тя, добавяйки: „Като вярващ християнин се моля моето чувство за хумор да не ви попречи да усетите преобразяващата сила на кръста тази седмица.“

В отговор на критики към преценката ѝ, тя добавя с чувство за хумор: „Да, добре сме. Всъщност сме страхотно!“ Тя също благодари на всички, които са се свързали с нея, като отбелязва, че реакцията е донесла „така необходим общ смях“ в труден за света момент.

Сладкарницата вече се възползва от вирусния интерес, представяйки реална версия на агнешката торта, която може да бъде закупена, макар и значително по-малко стряскаща от оригиналната концепция. В реклама на продукта собственичката пише: „Нашите агнешки торти ще впечатлят гостите ви и ще ги оставят без думи. Побързайте да вземете своята. Тези сладури няма да са тук дълго.“

Това, което започва като шега, се превръща в успешен маркетингов ход, съчетаващ хумор, противоречия и интерес от страна на клиентите в едно неочаквано великденско предложение.

Източник: timesofindia    
Първоаприлска шега Великденска торта Агнешка торта Вирусен успех Социални мрежи Сладкарница Детройт Изображение с ИИ Онлайн хумор Маркетингов трик Обществени реакции
