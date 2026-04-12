Експерти разкриха най-доброто време за консумация на кисело мляко

Ако искате да извлечете максимална полза от киселото мляко, по-долу ще разберете кога е най-добре да се консумира и как да се „подобри" хранителният му ефект

12 април 2026, 08:09
К иселото мляко е храна, която присъства в почти всяка култура и кухня. И с основание, независимо кой вид избирате (гръцко кисело мляко, скир, обикновено или кефир), то предлага впечатляващи здравословни ползи благодарение на съдържанието си на протеини, калций, минерали и витамини. Дори се посочва, че киселото мляко може да има противораков ефект.

Неотдавнашно изследване, проследило 150 000 души в продължение на три десетилетия, установява, че хората, които консумират кисело мляко два пъти седмично, имат по-ниска честота на рак на дебелото черво, тъй като то подпомага здравето на чревната микрофлора.

„Поддържането на разнообразен и здрав чревен микробиом може също така да намали подуването, да подобри редовността на изхожданията и да засили усвояването на хранителни вещества“, казва Лорън Манакър, MS, RDN, LD, основател на Nutrition Now. „Просто се уверете, че избирате кисело мляко, на което е обозначено "живи и активни култури", за максимални пробиотични ползи (някои продукти не съдържат пробиотици!).“

Ако искате да извлечете максимална полза от киселото мляко, по-долу ще разберете кога е най-добре да се консумира и как да се „подобри“ хранителният му ефект.

Съществуват множество варианти, които могат да се разграничат според предпочитанията.

При класическото кисело мляко се препоръчва да се спазва „златното правило“ на д-р Менджал: то да бъде обикновено и без добавена захар. Ферментиралите млечни продукти подпомагат храносмилането (съдържат полезни бактерии), укрепват костите и имунната система и имат други ползи.

В една порция от около 170 грама се съдържат приблизително 8 грама протеин.

Гръцкото кисело мляко, което се получава чрез прецеждане на обикновено кисело мляко за отстраняване на суроватката, има по-гъста консистенция и по-кисел вкус, както и по-високо съдържание на протеин и по-малко въглехидрати и захари. Това води до по-голяма ситост и по-бавен скок на кръвната захар. В същата порция протеинът е приблизително двойно повече спрямо обикновеното кисело мляко.

Скир, исландски вариант на млечния продукт, направен от обезмаслено мляко, съдържа дори повече протеин от гръцкото кисело мляко.

Кефир е „дивият“ член на семейството, напитка, която е изключително полезна за чревната микрофлора и се смята, че може да намали възпалението в организма.

  • Има ли идеално време за консумация на кисело мляко?

Според здравния коуч д-р Пратхана Шах няма един-единствен „най-добър“ момент. По-скоро съществуват модели на това как киселото мляко се усвоява в зависимост от храносмилането, хормоните и състоянието на червата.

От физиологична гледна точка храносмилането е по-активно през деня. Стомашната киселина, храносмилателните ензими и чревната подвижност са по-силни в първата половина на деня, което може да направи ферментиралите млечни продукти по-лесни за понасяне.

Проучване от 2025 г. върху циркадните ритми и метаболизма показва, че инсулиновата чувствителност и храносмилателната ефективност са по-високи през първата половина на деня. Затова много хора се чувстват по-леко, когато консумират кисело мляко сутрин или на обяд, вместо късно вечер.

Въпреки това „най-доброто“ време зависи не толкова от часовника, а от това с какво комбинирате храната, вашата поносимост към лактоза и здравето на червата. Д-р Нити Менджал, главен нутриционист във V6 Clinics, казва, че киселото мляко обикновено се понася по-добре по време на хранене, а не на празен стомах.

„Когато ядем пълноценно, стомахът отделя храносмилателни сокове постепенно и храната забавя движението на киселото мляко през храносмилателния тракт. Това позволява на полезните бактерии да оцелеят по-добре и да достигнат до червата“, обяснява тя.

На празен стомах киселинността може да е по-висока, което намалява преживяемостта на пробиотиците и при някои хора може да предизвика лек дискомфорт. В практиката това прави обядът най-удобният момент за много хора.

Капани край киселото мляко

  • Как да „подсилите“ киселото си мляко
  • Кисело мляко с мед

„Проучване установи, че тази комбинация успешно увеличава нивата на полезния пробиотик Bifidobacterium animalis в червата“, казва Манакър. „Въпреки че не са наблюдавани значителни промени в храносмилането, настроението или когнитивните функции, резултатите показват, че медът може да е естествен начин за подобряване на пробиотичния ефект.“

  • Солени комбинации

В много страни по света киселото мляко не се консумира само като закуска, а като част от солени ястия, като гарнитура към ориз, като основа за сосове за салати или като марината.

  • Добавяне на ядки

За допълнителна хрупкавост Манакър препоръчва орехи. Проучване на Университета в Барселона установява, че консумацията на 40 грама орехи (около шепа) с вечерята в продължение на осем седмици е свързана с подобрено качество на съня при млади възрастни.

  • Добре ли е да се яде кисело мляко вечер?

Идеята, че киселото мляко не трябва да се консумира вечер, не е силно подкрепена от западната наука, а вероятно произхожда от Аюрведа, казва Манакър.

„Това аюрведично правило предполага, че консумацията на кисело мляко вечер може да увеличи образуването на слуз или да наруши храносмилането“, обяснява тя. „Но няма сериозни научни доказателства в подкрепа на това твърдение.“

Ако киселото мляко ви кара да се чувствате леки, сити и комфортно, значи го консумирате правилно.

