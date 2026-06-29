България

Въвеждат дигитални административни съдилища от 1 юли

Гайдов: Гражданите не са задължени да използват тази платформа, но бизнесът и организациите са

Николай Киров Николай Киров

29 юни 2026, 22:45
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О т 1 юли дигитализацията влиза и във Върховния административен съд (ВАС), каза на брифинг пред медиите и.ф. председател на ВАС Любомир Гайдов, който присъства на откриването на изложбата "30 години Върховен административен съд. Решения, които променят живота на хората" в Съдебната палата в София.

"Не става въпрос само за отдалечен достъп до делата, а за качествено развитие. Всички процесуални действия биха могли да се извършват по електронен път", отбеляза той.

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Гайдов допълни, че стремежът е към електронна съдебна зала.

Той обясни, че чрез електронна платформа се дава възможност да се избегне субективността в администрирането, да няма съобразяване с работно време на администрацията.

"Гражданите не са задължени да използват тази платформа, но бизнесът и организациите са", подчерта Гайдов.

На въпрос как ще се гарантира защитата, той отговори, че всичко е направено според закона и европейските директиви.

"Киберсигурността касае не само ВАС, а всички административни съдилища и цялата администрация.Тя е приоритет на Висшия съдебен съвет като орган, който се занимава с цялата информационна и технологична комуникация. Това важи и за държавната администрация", поясни Гайдов.

Редактор: Николай Киров
Източник: БТА, Марин Колев    
Върховен административен съд дигитализация ВАС електронно правосъдие
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