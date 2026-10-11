Вълна от имейли с бомбени сигнали: Изпратиха заплахи и срещу Иван Демерджиев

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З аплахи са отправени и срещу министъра на вътрешните работи Иван Демерджиев в последната вълна от имейли с бомбени заплахи до стотици български институции. Това съобщи директорът на дирекция „Киберпрестъпност“ в ГДБОП старши комисар Владимир Димитров в ефира на NOVA.

По думите му в имейлите, разпространени преди около ден и половина, е споменато името на министъра, като в едно от съобщенията се съдържа заплаха, че той ще бъде наранен.

„Работим по няколко различни версии и на този етап не можем категорично да кажем дали става дума за един или за няколко поръчители“, посочи Димитров.

Той уточни, че засега няма категорични данни за мотивите зад заплахите. Според него споменаването на името на вътрешния министър е индикатор, че атаката може да е насочена както срещу него лично, така и срещу държавата и институциите като цяло.

Целта е да се създаде хаос

Основната цел на изпращачите е да дестабилизират институциите, да предизвикат хаос в обществото и да подкопаят доверието на гражданите, коментира директорът на дирекция „Киберпрестъпност“.

По думите му не може да бъде изключена и хипотезата за опит за уязвяване на вътрешния министър, но към момента няма достатъчно данни, които да я потвърдят.

Бомбените заплахи се разпространяват на вълни, обикновено веднъж или два пъти седмично. Получатели са стотици български институции, сред които училища, детски градини и летища.

Имейлите се изпращат чрез компрометирани системи

По данни на ГДБОП заплашителните съобщения се изпращат чрез компрометирани компютри и сървъри в различни части на света. Използват се и средства за прикриване на действителния източник, сред които Tor, VPN услуги и прокси сървъри.

Това затруднява установяването на извършителите. Дирекция „Киберпрестъпност“ работи по няколко версии и си сътрудничи с международни партньори и компании, чиято инфраструктура е използвана за изпращане на съобщенията.

Как трябва да реагират институциите

Владимир Димитров призова ръководителите на институции и учебни заведения да проверяват внимателно всеки сигнал, да анализират съдържанието му и своевременно да уведомяват полицията, без да създават излишна паника.

Масово разпратените идентични съобщения, в които не се посочват конкретно място или лице, могат да съдържат индикатори, че заплахата не е реална. Това обаче не означава, че сигналите трябва да бъдат подценявани.

При получаване на заплаха е важно да се прецени съдържанието ѝ, да се уведомят компетентните органи и да се изчака пристигането на полицейските екипи. Според Димитров не е необходимо автоматично да се предприема масова евакуация при всеки подобен имейл.

Подготвени са мерки за сигурността на изборите

Димитров коментира и киберсигурността във връзка с предстоящите избори. По думите му са подготвени планове за действие, в които участват МВР, Държавна агенция „Национална сигурност“, разузнавателните служби и международни партньори.

Към момента няма данни за тенденция към засилване на кибератаките срещу държавни институции, свързани с изборния процес.

ГДБОП получава сигнали и за незаконно съдържание

Директорът на дирекция „Киберпрестъпност“ засегна и разпространението на незаконно съдържание в интернет, включително обиди и клевети. Той посъветва гражданите, които искат да потърсят правата си по съдебен ред, да се обръщат към съда. ГДБОП също може да съдейства при докладването и премахването на подобно съдържание.

Дирекцията получава сигнали и за интернет сайтове, които предлагат незаконно лекарствени продукти. Димитров препоръча хората да се консултират с лекар, преди да приемат лекарства или хранителни добавки, вместо да търсят бързи решения в съмнителни онлайн платформи.