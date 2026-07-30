Първи кандидати за новия ВСС: Съдия от Варна и прокурор от ВКП с номинации

С ъдията от Административен съд – Варна Васил Пеловски и прокурорът от Върховната касационна прокуратура Маринела Тотева са първите номинирани кандидати за изборни членове на Висшия съдебен съвет (ВСС), съобщиха от съдебния кадрови орган.

Кандидатурата на Пеловски е издигната за представител на съдийската квота, а Тотева е предложена за член от квотата на прокурорите. Двете кандидатури вече са публикувани на интернет страницата на ВСС.

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Съдия с над 17 години юридически стаж

Васил Пеловски е номиниран от 22-ма съдии от Административен съд – Варна, Административен съд – Бургас и Районен съд – Варна.

В мотивите си вносителите посочват неговите високи морални и етични качества, професионален опит и доказана компетентност.

Пеловски има над 17 години юридически стаж. Професионалният му път преминава през различни позиции в публичната администрация и съдебната система.

Работил е в Областна администрация – Добрич, Столичната община, Министерството на младежта и спорта и администрацията на ВСС. В момента е съдия в Административен съд – Варна.

Според вносителите на кандидатурата му професионалният му опит и познаването на работата на съдебната система го подготвят за изпълнение на функциите на член на ВСС.

„Безспорният му морален интегритет и задълбоченото познаване на съдебната система представляват убедителна гаранция“, че ще изпълнява правомощията си независимо, компетентно и отговорно, посочват номиниралите го магистрати.

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Прокурор с 30-годишен стаж

Маринела Тотева е номинирана от 20 прокурори от Върховната касационна прокуратура и Окръжна прокуратура – София.

Тя има 30-годишен юридически стаж в Прокуратурата на Република България.

Професионалната ѝ кариера започва като младши прокурор в Окръжна прокуратура – София. Впоследствие работи на различни нива в прокуратурата, както и във Върховната административна прокуратура.

До закриването на структурата през 2023 г. Тотева е ръководител на отдел „Административно-съдебен надзор“ във Върховната административна прокуратура.

От 2023 г. тя е прокурор в отдел 01 „Специализиран“ на Върховната касационна прокуратура.

Тотева има и опит в работата по въпросите, свързани с професионалното развитие на магистратите. Като член на Комисията по атестирането и конкурсите към Прокурорската колегия на ВСС тя е участвала в дейността, свързана с атестирането, конкурсите и кариерното развитие на магистратите.

Вносителите определят Тотева като магистрат с безупречна репутация, почтеност и независимост.

Според тях професионалният ѝ опит ще ѝ позволи да допринесе за утвърждаването на авторитета на съдебната система и за защитата на интересите на прокурорите.

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Процедурата за избор на новия ВСС

Номинациите на Пеловски и Тотева поставят началото на процедурата по издигане на кандидати за изборни членове на ВСС.

Висшият съдебен съвет е органът, който представлява съдебната власт, като сред основните му правомощия са свързани с кадровата политика в съдебната система, кариерното развитие на магистратите, бюджета и административното управление на съдилищата и прокуратурата.

Изборните членове на съвета се излъчват от професионалните квоти на съдиите, прокурорите и следователите, както и от парламентарната квота. Именно съставът на ВСС има ключово значение за независимостта и функционирането на съдебната система.

Предстои да бъдат представени и останалите кандидатури, след което ще започнат процедурите по изслушване и избор в съответните професионални квоти.

Издигането на първите двама кандидати бележи началото на процеса по формиране на новия състав на съдебния кадрови орган, който ще има важна роля за управлението и развитието на българската съдебна система.