България

Шефът на ВиК-Несебър пред съда: Гледат мярката му след подкуп от 8000 евро

Парите са били поискани, за да бъде издадено разрешение за присъединяване на частен имот към водопреносната и канализационната мрежа

Надежда Неменски Надежда Неменски

18 август 2026, 07:31
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А пелативният съд в Бургас ще разгледа мярката за неотклонение на С. С., ръководител на звено към „Водоснабдяване и канализация“ ЕАД в район Несебър на открито заседание във вторник от 14:00 ч.

Длъжностното лице е обвинено в искане и приемане на подкуп в размер на 8000 евро. Според прокуратурата сумата е получена лично от него на 26 юни 2026 г. в село Кошарица. Парите са били поискани, за да бъде издадено разрешение за присъединяване на частен имот към водопреносната и канализационната мрежа в селото.

Разследването срещу чиновника започна в края на юни след получен сигнал от собственик на имот. Разкритата схема е функционирала като постоянна практика. При подаване на документи за законно свързване към мрежата, което по официален тариф струва около 50 евро, гражданите са били пренасочвани от гишетата директно към шефа на звеното. В тези разговори от хората са изисквани суми от 5000 до 10 000 евро според имота и социалния им статус.

С. С. беше арестуван в края на юни по време на специализирана полицейска операция с използване на специални разузнавателни средства. Задържането е извършено в служебен автомобил на дружеството минути след като обвиняемият взел 8000 евро в белязани банкноти.

При последвалите претърсвания в дома му са открити още около 33 000 евро в брой, както и тефтери с имена и техническа документация за присъединявания.

Окръжният съд в Бургас вече постанови най-тежката мярка „задържане под стража“. Заседанието пред Апелативния съд е следващата инстанция, която трябва да реши дали обвиняемият ще остане за постоянно в ареста до приключване на процеса.

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Редактор: Надежда Неменски
Източник: БГНЕС    
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