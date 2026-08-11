Британските власти заловиха 2,9 тона кокаин, скрит в пратка с банани

Рекордна пратка кокаин е задържана във Великобритания: На пристанището London Gateway са конфискувани 2,9 тона кокаин на стойност около 232 млн. британски лири, скрити в кашони с банани от Южна Америка.

Деветима мъже са арестувани: Задържаните впоследствие са освободени под гаранция, докато разследването продължава.

Поредният случай с кокаин, скрит сред банани: През февруари 2024 г. близо 6 тона кокаин бяха открити по сходен начин в пристанището на Саутхемптън, а през лятото на 2025 г. Великобритания е конфискувала наркотици за над 1 млрд. британски лири.

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Кокаин на стойност над 200 милиона британски лири (близо 270 милиона долара) е бил открит, скрит в кашони с банани на британско пристанище, предаде ДПА

Националната агенция за борба с престъпността съобщи, че граничните власти са конфискували пратката от 2,9 тона в пристанището Лондон Гетъуей в Есекс миналия четвъртък. Пратката, с приблизителна стойност от 232 милиона британски лири, е била скрита сред товар от банани, доставени от Южна Америка. Деветима мъже са били арестувани, а по-късно са освободени под гаранция.

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През февруари 2024 г. близо шест тона кокаин бяха открити в контейнер на пристанището в Саутхемптън, скрити сред товар от банани от Южна Америка.

През октомври 2025 г. британското министерство на вътрешните работи съобщи, че през лятото в страната са били конфискувани наркотици на стойност над 1 милиард британски лири.