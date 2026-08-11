Свят

Британските власти заловиха 2,9 тона кокаин, скрит в пратка с банани

Наркотикът е бил укрит сред банани, доставени от Южна Америка

11 август 2026, 08:53
Британските власти заловиха 2,9 тона кокаин, скрит в пратка с банани
Източник: IStock
  • Рекордна пратка кокаин е задържана във Великобритания: На пристанището London Gateway са конфискувани 2,9 тона кокаин на стойност около 232 млн. британски лири, скрити в кашони с банани от Южна Америка.
  • Деветима мъже са арестувани: Задържаните впоследствие са освободени под гаранция, докато разследването продължава.
  • Поредният случай с кокаин, скрит сред банани: През февруари 2024 г. близо 6 тона кокаин бяха открити по сходен начин в пристанището на Саутхемптън, а през лятото на 2025 г. Великобритания е конфискувала наркотици за над 1 млрд. британски лири.

Във Великобритания заловиха 150 кг. Кокаин

Кокаин на стойност над 200 милиона британски лири (близо 270 милиона долара) е бил открит, скрит в кашони с банани на британско пристанище, предаде ДПА

Националната агенция за борба с престъпността съобщи, че граничните власти са конфискували пратката от 2,9 тона в пристанището Лондон Гетъуей в Есекс миналия четвъртък. Пратката, с приблизителна стойност от 232 милиона британски лири, е била скрита сред товар от банани, доставени от Южна Америка. Деветима мъже са били арестувани, а по-късно са освободени под гаранция.

Намериха кокаин за 40 млн. до кръчма в Англия

През февруари 2024 г. близо шест тона кокаин бяха открити в контейнер на пристанището в Саутхемптън, скрити сред товар от банани от Южна Америка.

През октомври 2025 г. британското министерство на вътрешните работи съобщи, че през лятото в страната са били конфискувани наркотици на стойност над 1 милиард британски лири. 

Източник: БТА, Габриела Големанска    
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