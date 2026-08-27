Военни дронове по Черноморието: Има ли риск за корабите и хората

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П ет дрона или останки от безпилотни летателни апарати са открити по българското Черноморие в рамките на само 24 часа. Три от случаите са във Варненска област, а два в Бургаска.

Един от безпилотните апарати е бил забелязан в района на курортния комплекс „Камчия“. Военните са установили, че става дума за крило от военен дрон, но без боеприпас.

Три дрона бяха открити на плажове у нас

Край Царево от морето е изваден цял и напълно запазен дрон. Друг безпилотен апарат е изплувал на плажа Кабакум край Варна. При него също не е установено наличие на взривно вещество.

Останки от дрон са открити и в района на Паша дере, близо до варненския квартал „Галата“.

На юг, край Поморие, безпилотен апарат е бил открит в морето и впоследствие взривен.

Дроновете могат да бъдат пренесени от теченията

Част от намерените обекти вероятно са били довлечени до българския бряг от морските течения. Това увеличава риска от попадане на подобни обекти по крайбрежието, предупреди в ефира на „Здравей, България“ президентът на Европейската конфедерация на асоциациите на морските капитани Димитър Димитров.

„Това означава, че рискът по нашето крайбрежие се увеличава от попадане на такива случайни обекти“, заяви той.

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В българската акватория на Черно море теченията се движат основно от север на юг. Течението, което се формира в района на Кримския полуостров, следва крайбрежието и се насочва на юг.

„Там в момента се водят интензивни военни действия. Ежедневно чуваме, че се увеличава броят на използваните дронове, което означава, че и тепърва ще има увеличаване на броя на тези обекти по нашето крайбрежие“, обясни Димитров.

Трудно ли е да се установи откъде идват?

По думите на капитан Димитров движението на плаващ обект в морето може да бъде прогнозирано, но проследяването му е изключително трудно.

За да бъде установен произходът на намерен дрон, е необходимо да има информация за мястото, от което е изстрелян или паднал във водата, както и за приблизителната точка на падането.

За корабите основното средство за откриване на подобни обекти са радарите. Те обаче също имат ограничения.

Дрон е забелязан във водите на Черно море край Царево

Малките плаващи обекти могат да бъдат засечени едва когато се окажат на няколко морски мили от кораба, което значително съкращава времето за реакция.

„В последните години все повече намаляват екипажите на корабите, което означава, че все повече се разчита на техниката. А в много случаи самите радарни системи много късно откриват такива обекти“, посочи Димитров.

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Нужни са допълнителни системи за наблюдение

Според експерта са необходими допълнителни технологии за наблюдение на крайбрежната зона, които да повишат сигурността както на корабоплаването, така и на хората.

„Може би това е бъдещето и при нас в България, да бъде закупена някаква система за следене на такива обекти по нашето крайбрежие, за да се осигури безопасността на корабоплаването и на хората, разбира се, по крайбрежието“, заяви капитан Димитров.