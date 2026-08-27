България

Как Стоян Колев избяга с електронна гривна: Защо системата не го проследява

Оказва се, че повечето устройства за домашен арест в България не разполагат с GPS и не показват точното местоположение на задържания

Василена Василева Василена Василева

27 август 2026, 10:03

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К ак е възможно човек, поставен под домашен арест, да напусне дома си и да не бъде проследен, въпреки че носи електронна гривна? Случаят със Стоян Колев постави този въпрос отново на дневен ред.

От 159 гривни на хора под домашен арест нито една не е с GPS

Оказва се, че почти всички електронни устройства, използвани у нас за контрол на домашния арест, не предават GPS координати в реално време. Те основно сигнализират дали лицето се намира в разрешения периметър около дома си или го е напуснало.

  • Как е нарушен домашният арест

Известният в социалните мрежи Стоян Колев е нарушил мярката си, като е напуснал жилището си през прозорец. Той е бил забелязан да тича в района на блока си, а малко по-късно сам е съобщил в социалните мрежи, че вече се намира в чужбина.

Всичко това се е случило, докато на крака му все още е била поставена електронна гривна.

„Да, така е, какво да правя под домашен арест?“, коментира по-късно самият Колев в социалните мрежи.

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Случаят повдига въпроса какви реални възможности имат институциите да установят къде се намира човек, който е напуснал разрешения му периметър.

  • Как работят гривните у нас

Според Росен Желязков, бивш директор на Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“, при последната обществена поръчка са доставени над 200 устройства, предназначени да установяват дали лицето се намира на адреса, на който трябва да изтърпява мярката си.

Тези устройства не разполагат с GPS модул за проследяване на конкретното местоположение.

Техническата им спецификация предвижда гривната да комуникира със стационарна станция, която е инсталирана в дома на задържания. По този начин системата може да установи дали лицето е в определения периметър.

Устройството не предава данни към сателит за определяне на GPS координати. Тоест при напускане на дома системата може да сигнализира за нарушение, но не показва автоматично къде точно се намира човекът.

Гривните разполагат и със защита срещу манипулиране - системата може да подаде сигнал при опит устройството да бъде свалено или откопчано.

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  • Нито една от 159 гривни не е с GPS

Справка на Министерството на правосъдието, направена след въпроси на NOVA, показва, че към момента 159 души са под домашен арест с електронна гривна, но нито едно от тези устройства не е GPS гривна.

Министерството уточнява, че специализираните GPS устройства се използват основно при осъдени лица, на които е забранено да посещават определени места, както и при лишени от свобода, които работят извън затворите.

В цялата страна има общо 50 такива специализирани устройства.

Това прави съществена разлика между двата вида техника. Едните устройства следят дали лицето се намира в разрешения периметър, докато GPS системите позволяват да бъде проследено движението му и да бъде установено конкретното му местоположение.

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  • Проблемът не е нов

Начинът, по който работят електронните гривни в България, е публично известен от години. Още на 11 март 2024 г. в ефира на NOVA е направен експеримент, който показва принципа на работа на системата.

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Случаят със Стоян Колев обаче отново постави на дневен ред въпроса дали използваната технология е достатъчна за ефективен контрол върху хора, които са под домашен арест.

При сегашната система нарушението може да бъде установено, но когато устройството не разполага с GPS, самата гривна не може да покаже на охранителните органи къде точно се е отправил човекът след напускането на разрешения периметър.

Редактор: Василена Василева
Източник: NOVA    
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