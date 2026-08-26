Три дрона бяха открити на плажове у нас

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Т ри дрона намериха на български плажове. Един изплува в сряда сутринта на плаж Кабакум край Варна. На място бяха изпратени гранични полицаи и военни. Районът беше отцепен.

От Министерството на отбраната уточниха за NOVA, че летателният апарат бил без взривно вещество.

Предприети са действия по прибирането му във военноморска база Варна.

Източник: БГНЕС

На плаж Паша дере също са открити останки от дрон. Обектът е разузнат и взривен в морето.

Източник: БГНЕС

По информация на NOVA край Поморие също е изплувал безпилотен летателен апарат. Екип от ВМС получил сигнал за предмет, забелязан във водите на Черно море в точка с координати до град Поморие. Военнослужещите установили, че откритият обект е безпилотен летателен апарат и го унищожили на място в морето, при стриктно спазване на мерките за безопасност.

Специализиран екип от Военноморска база - Варна получи задача във вторник вечерта да разузнае и идентифицира безпилотен летателен апарат, забелязан във водите на Черно море в района на к. к. „Камчия“. Намерената част е крило от военен дрон, изхвърлен от морето, без боезапас. То не представлява опасност и е транспортирано във Военноморска база - Варна.

Снощи край Констанца на румънското Черноморие са открити фрагменти от предполагаем дрон, предава БТА. Предметът е бил намерен между вълноломните блокове на крайбрежната алея. Около 22:00 ч. е бил подаден сигнал за забелязан предмет с бял цвят и плоска форма, вероятно донесен от морето.

Полицаи и пожарникари отцепили мястото и започнали проверка, за да установят дали представлява опасност. След като било потвърдено, че предметът не съдържа взривен заряд, той е бил иззет от полицията.

Специалисти ще опитат да определят произхода му и дали има връзка с дроновете, които се откриват напоследък по румънското крайбрежие.

Припомняме, че на 8 август дрон навлезе в българското въздушно пространство откъм Румъния и се взриви на около 100 метра навътре от границата край Кардам. Районът беше отцепен. При инцидента нямаше пострадали хора или щети по критична инфраструктура.

Началникът на отбраната адмирал Емил Ефтимов съобщи тогава, че по предварителни данни става дума за дрон-примамка тип „Майя“. Според него няма данни за преднамерени действия срещу България и е възможно апаратът да е бил отклонен от системи за електронна война и да е поел курс извън обсега на радарите.

Експерти започнаха изследване на останките, за да установят вида и произхода на апарата. Разследването продължава.

Междувременно на 22 август военнослужещи от Военноморските сили реагираха и на сигнали за части от безпилотни летателни апарати по българското Черноморие. Единият обект беше открит на плажа между Албена и Кранево и беше определен като дрон-примамка без взривно вещество. Друг сигнал беше за части от дрон, изхвърлени от морето в района на Ракитника край Варна.

На този фон предстои да бъде установено какъв е произходът на апарата, изплувал днес на „Кабакум“, както и при какви обстоятелства е попаднал във водите край българския бряг.