Свят

В писмо до ООН: Иран определи санкциите на САЩ като „икономически тероризъм“

Иранският външен министър Абас Арагчи посочва в писмото, че Вашингтон се опитва да прекъсне законните икономически връзки на Ислямската република с други страни, след като не е успял да постигне целите си по военен път

27 август 2026, 09:48
В писмо до ООН: Иран определи санкциите на САЩ като „икономически тероризъм“
Източник: IStock

И ран изпрати писмо до ООН, в което осъжда заплахите на САЩ да наложат още санкции срещу Ислямската република, наричайки това „акт на държавен и икономически тероризъм“, предаде ДПА.

Иранският външен министър Абас Арагчи посочва в писмото, че Вашингтон се опитва да прекъсне законните икономически връзки на Ислямската република с други страни, след като не е успял да постигне целите си по военен път.

Правителството на Доналд Тръмп заяви, че планира налагането на нови санкции, включително срещу търговски партньори на Иран, като целта е страната да бъде икономически изолирана.  

Американският министър на финансите Скот Бесънт в понеделник заплаши, че всеки, който поддържа икономически отношения с Иран, ще почувства „цялата сила на САЩ“.

Запитан дали американските санкции могат да бъдат приложени и по отношение на Китай, който е основният купувач на ирански петрол, Бесънт заяви, че никой не трябва да се съмнява в решителността на Вашингтон.

Арагчи подчертава в писмото, което е адресирано до генералния секретар на ООН Антонио Гутериш, Съвета за сигурност и страните членки на световната организация, че целта на санкциите е да се навреди на цивилното население, като се ограничи достъпът му до храна, лекарства, медицинско оборудване, енергия и други жизненоважни стоки и услуги.

Иранският външен министър призовава Съвета за сигурност и страните членки на ООН да осъдят и отхвърлят „едностранните принудителни мерки и вторичните санкции“ на САЩ. Освен това Арагчи апелира държавите да не спазват ограничителните мерки, а Вашингтон – да престане да притиска трети страни да прекратяват търговските си връзки с Иран.

Китай разкритикува отправените от САЩ заплахи за налагането на санкции и посочи, че икономическа война няма да доведе до решение, а само ще задълбочи конфликтите и ще наруши световния финансов ред.

Източник: БТА/Николай Велев    
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