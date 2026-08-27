България

Катастрофа на бул. „Тодор Александров” и ул. „Опълченска” в София, пострадала е жена

Инцидентът е станал около 06:00 часа сутринта

Василена Василева Василена Василева

27 август 2026, 08:40
Катастрофа на бул. „Тодор Александров” и ул. „Опълченска” в София, пострадала е жена
Източник: iStock photos/Getty images

Ж ена пострада при катастрофа на бул. „Тодор Александров” и ул. „Опълченска” в София. Инцидентът е станал около 06:00 часа сутринта. Ударили са се два автомобила, съобщи NOVA, позовавайки се на информация на СДВР.

Една пътничка е откарана в болница заради болки в гърдите.

Четирима са загинали, а 23-ма са ранени, при 17 тежки пътнотранспортни произшествия в страната през изминалото денонощие, съобщиха от МВР на сайта си.

В София са регистрирани 28 леки пътнотранспортни произшествия, в които няма загинали, нито ранени.

От началото на месеца при пътни катастрофи са загинали 31 души, а от началото на годината – 304. В сравнение с реалните данни за загиналите (275) през същия период на 2025 г. се отчитат 29 повече загинали участници в движението по пътищата през 2026 г.

Редактор: Василена Василева
Източник: NOVA, БТА - Сияна Димитрова    
Добави ни в предпочитани източници в Google
Последвайте ни
Президентството: Недопустими са спекулациите за поздравителния адрес на Йотова до Зеленски

Президентството: Недопустими са спекулациите за поздравителния адрес на Йотова до Зеленски

27 август: Когато Вашингтон посрещна най-опасната жена на планетата

27 август: Когато Вашингтон посрещна най-опасната жена на планетата

Катастрофа на бул. „Тодор Александров” и ул. „Опълченска” в София, пострадала е жена

Катастрофа на бул. „Тодор Александров” и ул. „Опълченска” в София, пострадала е жена

Meta ще плати до 18 млрд. долара, за да пази децата

Meta ще плати до 18 млрд. долара, за да пази децата

Енергийният пазар се променя: Защо батериите вече стават необходимост

Енергийният пазар се променя: Защо батериите вече стават необходимост

biss.bg
6-те най-високи породи кучета в света

6-те най-високи породи кучета в света

dogsandcats.bg
27 август: Когато Вашингтон посрещна най-опасната жена на планетата
Ексклузивно

27 август: Когато Вашингтон посрещна най-опасната жена на планетата

Преди 2 часа
В края на август: Времето се пречупва с бури в четвъртък и студен вятър в петък
Ексклузивно

В края на август: Времето се пречупва с бури в четвъртък и студен вятър в петък

Преди 2 часа
Може ли Иран да направи войната още по-скъпа за САЩ и света
Ексклузивно

Може ли Иран да направи войната още по-скъпа за САЩ и света

Преди 2 часа
Най-охраняваната граница в Европа: Туристи пръскат хиляди, за да ходят пеш до Русия
Ексклузивно

Най-охраняваната граница в Европа: Туристи пръскат хиляди, за да ходят пеш до Русия

Преди 2 часа
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Колумбия изолира най-опасните си затворници на кораби в открито море

Колумбия изолира най-опасните си затворници на кораби в открито море

Свят Преди 19 минути

Проектът е част от по-широките планове на новия президент Абелардо де ла Есприеля за безкомпромисна борба срещу въоръжените групировки и организациите, свързани с наркотрафика

Напрежение след антракса в Ловешко: Син на фермер опита да прегази журналисти

Напрежение след антракса в Ловешко: Син на фермер опита да прегази журналисти

България Преди 32 минути

Според местните жители семейството отдавна е известно в селото с проявите си на агресия

„Банкя” подкрепя кампанията „Мисия храна” на Българската хранителна банка

„Банкя” подкрепя кампанията „Мисия храна” на Българската хранителна банка

Любопитно Преди 1 час

Партньорството стартира с дарение на минерална вода за доброволци и хора, засегнати от кризисни ситуации и природни бедствия

Почитаме паметта на велик светец, от когото съвети са търсили хиляди

Почитаме паметта на велик светец, от когото съвети са търсили хиляди

Любопитно Преди 1 час

Какво се знае за преподобния Пимен Велики

Николай Младенов: „Хамас“ се съгласи да предаде властта в Газа

Николай Младенов: „Хамас“ се съгласи да предаде властта в Газа

Свят Преди 1 час

Той заяви пред Съвета за сигурност на ООН, че въоръжените фракции са готови да предадат оръжията си и да отстъпят управлението на преходна администрация

Расте броят на жертвите след бедствието на границата между Непал и Тибет, САЩ изпращат помощ

Расте броят на жертвите след бедствието на границата между Непал и Тибет, САЩ изпращат помощ

Свят Преди 2 часа

Мощни водни потоци и кални свлачища пометоха сгради, автомобили, пътища и друга инфраструктура, блокирайки цели райони

Кола се вряза в пешеходци във Франция, има загинал и ранени

Кола се вряза в пешеходци във Франция, има загинал и ранени

Свят Преди 2 часа

Инцидентът е станал около 22:15 ч. в района на железопътната гара в град Кан

Парламентът изслушва кандидатите за новото ръководство на НЗОК

Парламентът изслушва кандидатите за новото ръководство на НЗОК

България Преди 2 часа

Двама се борят за поста управител на Здравната каса, а за подуправител има само една номинация

Колко ще струват президентските избори: Кабинетът решава днес

Колко ще струват президентските избори: Кабинетът решава днес

България Преди 2 часа

Два месеца преди вота за „Дондуков“ 2 Министерският съвет ще обсъди средствата, необходими за подготовката и провеждането на изборите на 25 октомври

,

Вкусът на лятото в буркан: Как да си приготвим ароматен компот от диня за зимата

Любопитно Преди 2 часа

Затворете лятната свежест в буркан с тази лесна и бърза рецепта за компот от диня. Балансиран с малко лимон, той се превръща в перфектната освежаваща напитка и чудесен десерт за студените зимни дни

Неочакваният знак, че между мъж и жена има истинска химия

Неочакваният знак, че между мъж и жена има истинска химия

Любопитно Преди 2 часа

В свят, в който търсим пеперуди в стомаха и интензивна страст, често пропускаме най-надеждния индикатор за истинско привличане. Вижте кой е знакът, че между вас и даден човек съществува специална връзка, която надхвърля първото впечатление

„Дигитална амнезия“: Защо правенето на екранни снимки уврежда паметта ни

„Дигитална амнезия“: Защо правенето на екранни снимки уврежда паметта ни

Любопитно Преди 2 часа

Ново проучване на университета „Бингхамтън“ разкрива феномена „дигитална амнезия“. Оказва се, че самият акт на правене на екранна снимка натоварва когнитивно мозъка и ни кара да забравяме запазената информация, вместо да ни помага да я помним

От 159 гривни на хора под домашен арест нито една не е с GPS

От 159 гривни на хора под домашен арест нито една не е с GPS

България Преди 10 часа

Проверка на NOVA установи, че масовите устройства само сигнализират за напускане на периметъра

МВнР предупреди българите в щата Невада

МВнР предупреди българите в щата Невада

Свят Преди 10 часа

Открит е временен център за настаняване на евакуирани в Reno-Sparks Convention Center

Йотова назначи директор на „Военна полиция“ и началници на щабовете на ВВС и на ВМС

Йотова назначи директор на „Военна полиция“ и началници на щабовете на ВВС и на ВМС

България Преди 11 часа

Тримата предложени и към момента са на съответните позиции

Тръмп не смята, че Моджтаба Хаменей е мъртъв

Тръмп не смята, че Моджтаба Хаменей е мъртъв

Свят Преди 11 часа

Моджтаба Хаменей не е имал публични изяви, след като беше ранен

Всичко от днес

От мрежата

Международният ден на кучето – празник на най-добрия приятел на човека

dogsandcats.bg

15 красиви породи кучета, които впечатляват от пръв поглед

dogsandcats.bg
1

Какво откри Ники Василковски по пътя към Самоковището? Един от най-красивите маршрути до Бистришкия водопад

sinoptik.bg
1

Ентусиасти от 64 държави преплуваха Босфора

sinoptik.bg

Актьорът Евгени Будинов стана татко

Edna.bg

Дневен хороскоп за 27 август, четвъртък

Edna.bg

Европейски и балкански шампиони се събират на таекуондо лагер в Кранево

Gong.bg

Вратарят на АЕК посочи причината за успеха срещу Левски

Gong.bg

След бедствието в Непал: Близо 1500 души остават в неизвестност

Nova.bg

Ескалация на напрежението след потвърдения случай на антракс в село Стефаново

Nova.bg