FT: Планът за използването на замразените руски активи за Украйна отново е на дневен ред в ЕС

Ш веция, Нидерландия, Испания и Полша, заедно с други държави от Европейския съюз, призовават Брюксел да поднови усилията за използване на замразените руски суверенни активи в подкрепа на Украйна. Това съобщава британският в. „Файненшъл таймс“, позовавайки се на свои източници и на шведския външен министър Мария Малмер Стенергард.

Пробив за руските активи на върха на ЕС

Инициативата идва на фона на опасенията, че Киев може да се изправи пред нов недостиг на западна финансова и военна подкрепа.

Според изданието коалиция от европейски държави е подготвила писмо до Европейската комисия, в което настоява работата по възможното използване на замразените руски активи да бъде възобновена.

Над 200 млрд. евро са блокирани в ЕС

В центъра на спора са активи на Руската централна банка на стойност над 200 млрд. евро, които се намират в европейски финансови институции.

По-голямата част от тези средства са блокирани в Белгия. Именно позицията на Брюксел досега е била една от основните пречки пред по-радикалното използване на руските резерви за финансиране на Украйна.

Европейските държави, подкрепящи инициативата, сега настояват за по-ясна оценка на възможностите за действие и проучване на алтернативни правни и технически механизми, които биха позволили да бъде преодоляна съпротивата срещу плана.

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„Сега е времето“

„Сега е времето да се започне нова дискусия за това как можем да използваме замразените руски активи в украинска и в наша полза“, заяви шведският външен министър Мария Малмер Стенергард, цитирана от „Файненшъл таймс“.

По думите ѝ това би било „честен и разумен начин“ да се гарантира, че Украйна може да се защитава, както и да се укрепи сигурността на Европа.

Въпросът за руските суверенни активи се обсъжда в ЕС от началото на пълномащабната руска инвазия в Украйна. Досега европейските държави предприеха стъпки за използване на печалбите и лихвите, генерирани от замразените средства, но директното използване на самия капитал остава значително по-спорно.

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Причините са свързани както с международното право, така и с опасенията за възможни съдебни и финансови последици за държавите, в които се съхраняват активите.

Новият призив показва, че натискът в ЕС за намиране на начин замразеното руско имущество да бъде използвано в подкрепа на Украйна отново се засилва.