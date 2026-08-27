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Драма на сцената: Коронясаха грешна участничка на „Мис Вселена Хаити 2026“

Пълна бъркотия беляза националния конкурс „Мис Вселена Хаити 2026“, след като организаторите обявиха грешна победителка на сцената. Поради човешка грешка титлата бе отнета от първоначално коронясаната подгласничка и присъдена на Татенда Жозефина Рамо

Стела Христова Стела Христова

27 август 2026, 10:24
Драма на сцената: Коронясаха грешна участничка на „Мис Вселена Хаити 2026“
Източник: iStock/Getty Images

В иждали сме това да се случва и преди! Поредният гаф беляза финала на „Мис Вселена Хаити 2026“ и превърна церемонията в момент на бляскаво объркване, за каквото малцина участнички биха могли да бъдат подготвени.

По време на националното състезание, проведено в неделя, 23 август, в културния комплекс „Малкото Хаити“ в Маями, първоначално бе коронясана грешната участничка. От организацията „Мис Вселена Хаити“ по-късно признаха гафа и заявиха, че е възникнала човешка грешка при обявяването на финалните резултати, пише HOLA!

Анжелик Франсоа, която представляваше Северозападния регион на Хаити, първоначално бе обявена за победителка и получи короната. След допълнителна проверка на протоколите обаче организаторите потвърдиха, че истинската носителка на титлата „Мис Вселена Хаити 2026“ е Татенда Жозефина Рамо, състезавала се от името на окръг Ле Кай. С това Франсоа бе препозиционирана като първа подгласничка.

Корекцията означава, че Рамо ще представлява Хаити на 75-ия юбилейен конкурс „Мис Вселена“, който ще се проведе на 24 ноември 2026 г. в Сан Хуан, Пуерто Рико.

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  • Какво всъщност се случи на сцената?

Финалът бе организиран в квартал „Малкото Хаити“ в Маями, където претендентки от хаитянски произход се бореха за правото да представят страната на световната сцена. Според протокола настоящата носителка на титлата Мелиса Сапини („Мис Вселена Хаити 2025“) трябваше предаде короната на своята наследница, но процедурата претърпя пълен дерайл.

Необичайната ситуация постави Франсоа в една от най-неприятните позиции в историята на конкурсите за красота - тя изживя своя триумфален момент, преди титлата да ѝ бъде официално отнета на база потвърдените крайни резултати.

Организаторите публично поеха пълна отговорност за гафа и поднесоха своите извинения на участничките, техните семейства, феновете и публиката в залата.

  • Коя е новата носителка на титлата Татенда Рамо?

Татенда Жозефина Рамо влиза в международното състезание с изключително богата и разнообразна визитка. Тя работи като актриса, писателка и продуцентка, а в момента кара магистратура по журналистика. По данни на хаитянските медии тя е родена в Сиракуза, Ню Йорк, в семейство на майка хаитянка и баща ямаец, а детството ѝ е преминало между САЩ, Франция и Гана.

Рамо е завършила престижния колеж „Уелсли“ и продължава образованието си в университета „Джорджтаун“. Тя вече има опит в подобни формати - през 2026 г. бе сред финалистките в Топ 5 на конкурса „Мис Дистрикт Колумбия“.

Нейната авторска платформа „Намерено в превода“ (Found in Translation) е насочена към културния обмен, медийното представителство и даването на глас на общности, чиито проблеми рядко попадат под фокуса на общественото внимание. Този профил може да ѝ осигури сериозно предимство на финала на „Мис Вселена“, където журито все по-често търси социална ангажираност и професионални постижения отвъд визията.

  • Защо конкурсът се проведе извън Хаити?

Домакинството на събитието бе поверено на Културния комплекс „Малкото Хаити“ в Маями, а не на територията на островната държава.

Директорът на конкурса Лулу Оранж обясни пред медията Local 10, че по правило състезанието се организира в Хаити, но поради сложната обстановка в страната тази година организаторите са разчитали на силната подкрепа на хаитянската диаспора в САЩ. Участничките в Маями представляваха регионите, от които произхождат техните семейства.

Въпреки скандала около обявяването на победителката, Хаити вече има своя легитимен представител. Рамо разполага с няколко месеца за подготовка преди 75-ото издание на „Мис Вселена“ в Пуерто Рико тази есен.

Редактор: Стела Христова
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