Напрежение след антракса в Ловешко: Син на фермер опита да прегази журналисти

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Н апрежението в Ловешко ескалира след потвърдения случай на антракс в село Стефаново. Екип на NOVA беше потърпевш от агресията на сина на собственика на заразената кравеферма.

Той на два пъти се опитва да прегази журналистите, които снимаха буферната зона, отцепена от здравните власти – първо с лекия си автомобил, а малко по-късно и с трактор. На място е извикана полиция, която го е задържала.

Според местните жители семейството отдавна е известно в селото с проявите си на агресия.

Синът на фермер опита да прегази екип на NOVA

„Бащата и майката не са чак толкова агресивно настроени, но синът е малко по-буен като характер. Хората не смеят да се обръщат към тях”, каза бившият кметски наместник Иван Джуров.

Иначе семейството се грижело добре за кравите. „Над 200 животни с трима души да ги гледаш – трудно е”, каза Джуров.

Притесненията сега са основно около антракса. „Няма опасност за здравето на хората. Предприети са всички необходими мерки, обектът е дезинфекциран”, каза областният управител Пламен Христов.

Установени са 21 контактни лица, които днес ще бъдат прегледани от лекари. „До този момент няма други заразени, освен тримата, които са в болница”, каза още Христов.

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Днес (четвъртък, 27 август) започва и ваксинация на всички животни.

Какво е антракс

Антракс, известен също като синя пъпка, е остро инфекциозно заболяване, причинено от спорообразуващата бактерия Bacillus anthracis. Той е зооноза, което означава, че се предава от животни на хора. Болестта засяга предимно тревопасни животни като говеда, овце, кози и коне, но хората също могат да се заразят при контакт с болни животни или замърсени животински продукти. Бактерията произвежда изключително устойчиви спори, които могат да оцелеят в почвата в продължение на десетилетия, което прави определени райони ендемични.

В зависимост от начина на проникване на спорите в организма, при хората се наблюдават няколко клинични форми на антракс. Най-често срещаната (над 95% от случаите) е кожната форма, която възниква, когато спори попаднат през нараняване на кожата. Тя започва като малка пъпка, която се развива в безболезнена язва с черен център (некротична струпея), откъдето идва и името „синя пъпка“. При навременно лечение с антибиотици тази форма рядко е фатална. Значително по-опасни са белодробната (инхалационна) форма, причинена от вдишване на спори, и стомашно-чревната форма, резултат от консумация на месо от заразено животно. Тези форми протичат с тежка интоксикация и имат много висока смъртност дори при лечение.

Заболяването има значителна историческа роля в развитието на микробиологията. През XIX в. Роберт Кох използва Bacillus anthracis, за да докаже, че микроорганизмите причиняват болести, формулирайки своите знаменити постулати. Малко по-късно Луи Пастьор разработва една от първите ефективни ваксини именно срещу антракс при животните.

Поради високата си смъртност и устойчивостта на спорите, антраксът е един от най-известните агенти за биологична война. През XX в. са провеждани изследвания и експерименти за неговата употреба като оръжие, а през 2001 г. писма, съдържащи антраксни спори, бяха изпратени по пощата в Съединените щати, което доведе до няколко смъртни случая и предизвика широка обществена паника.

Профилактиката се състои основно във ваксиниране на добитъка в рисковите райони, както и в строг ветеринарно-санитарен контрол при обработката на животински продукти като вълна, кожи и месо. Лечението на хора включва незабавно прилагане на високи дози антибиотици.