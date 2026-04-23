Екипи от Военноморска база - Бургас откриха двигател на ПВО ракета и дрон

Е кипи от Военноморска база - Бургас откриха двигател на ПВО ракета и дрон, които не представляват опасност и са транспортирани до базата, съобщиха от Министерството на отбраната.

Специализиран екип от Военноморска база – Бургас е изпълнил на 22 април задача по обозначаване и унищожаване на предмет, изхвърлен от морето в района на плажа на к. к. „Слънчев бряг“. Военнослужещите са установили, че откритият предмет е стартови двигател на ПВО ракета, който не представлява опасност и е транспортиран до военноморската база.

Дрон изплава на плажа в Несебър

По-късно през същия ден специализиран екип от Военноморска база – Бургас е активиран със задача да обследва район на около 150-200 метра от бреговата ивица североизточно от Несебър по информация, получена в областната дирекция на "Гранична полиция", за забелязан в морето безпилотен летателен апарат (дрон). Военнослужещите са предприели обследване на района при пристигането си на място в тъмната част на денонощието, като са продължили в 6:30 ч. днес с участието на катер от състава на Българските военноморски сили (ВМС).

В 10:55 ч. екипажът на катера е открил и идентифицирал безпилотния летателен апарат, който е с липсваща носова част и без взривни компоненти. Военнослужещите са установили, че дронът не представлява опасност и са го транспортирали до Военноморска база - Бургас.

За изпълнението на тези задачи военнослужещите от Военноморските сили са действали след искане на Областна администрация - Бургас, по разпореждане на началника на отбраната и заповед на командира на Военноморските сили.

Намериха боен дрон на брега край Ахтопол

На 16 април бе открит безпилотен летателен апарат (дрон) на брега край Ахтопол, който не съдържа взривно вещество и не представлява опасност, съобщиха от пресцентъра на Министерството на отбраната. Предметът е транспортиран към Военноморска база - Бургас.

На 14 април дрон изплува на брега на южния плаж в Несебър, на 12 април специализиран екип от ВМС унищожи плаващ дрон, а на 3 април дрон и крило от дрон, открити в Черно море, бяха обезвредени от военнослужещи.