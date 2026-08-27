Колумбия изолира най-опасните си затворници на кораби в открито море

К олумбия обмисля да изолира най-опасните си затворници на борда на кораби в открито море. Идеята е плавателните съдове да бъдат използвани като плаващи затвори, съобщи пред "Франс прес" представител на Министерството на отбраната.

Проектът е част от по-широките планове на новия президент Абелардо де ла Есприеля за безкомпромисна борба срещу въоръжените групировки и организациите, свързани с наркотрафика.

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Де ла Есприеля, който на 7 август положи клетва като президент на латиноамериканската държава, е застъпник на твърдата политика в областта на сигурността. По време на предизборната кампания той получи подкрепата и на американския президент Доналд Тръмп.

Как ще работят „плаващите затвори“

Президентът е заявил по време на заседание на Съвета за сигурност на Колумбия, че иска да започне реализацията на проекта за затворнически кораби, потвърди пред АФП представител на Министерството на отбраната.

Засега властите не разкриват подробности за броя на корабите, местата, на които ще бъдат разположени, или за това кои категории затворници ще бъдат настанявани на тях.

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Основната идея е най-опасните лишени от свобода да бъдат физически отделени от останалите затворници и да бъде ограничена възможността им да поддържат контакти с външния свят.

Плавателните съдове в открито море биха затруднили и евентуални опити за бягство. Подобна мярка обаче вероятно ще предизвика сериозни спорове относно условията на задържане и спазването на човешките права.

Колумбия вече е имала подобна идея

Това не е първият път, когато Богота разглежда използването на кораби като места за задържане.

През 2007 г. тогавашният президент Алваро Урибе разпореди наркобарони, очакващи екстрадиция в САЩ, да бъдат качени на борда на затворнически кораби, плаващи в Тихия и Атлантическия океан.

Новият проект идва на фона на засилените усилия на Колумбия да ограничи дейността на въоръжените групировки и наркотрафика.

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По-близко сътрудничество със САЩ

Президентът Де ла Есприеля се стреми към задълбочаване на отношенията със САЩ и Израел в областта на сигурността.

На 12 август американският министър на отбраната Пийт Хегсет заяви, че Колумбия е дала съгласието си за бъдещи съвместни операции със САЩ срещу наркотрафика на нейна територия.

Плановете за затворнически кораби са част от по-широкия курс на новото правителство към засилване на мерките срещу организираната престъпност и наркогрупировките. Засега обаче остава неясно кога и при какви условия проектът ще бъде реализиран.