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„Самолети на Страшния съд“ над САЩ след тайна визита на шефа на ЦРУ в Москва

E-6B Mercury, известен с обозначението си „Take Charge And Move Out“ (Поеми командването и се премести), служи като ключова комуникационна връзка между националните командни органи на САЩ и балистичните подводници на Военноморските сили

Надежда Неменски Надежда Неменски

27 август 2026, 09:38
„Самолети на Страшния съд“ над САЩ след тайна визита на шефа на ЦРУ в Москва
Източник: GettyImages

Ф лотилия от така наречените „самолети на Страшния съд“ на Америка беше забелязана да лети над САЩ във вторник, само няколко часа след като директорът на ЦРУ Джон Ратклиф направи рядко, необявено пътуване до Москва.

Най-малко четири самолета Boeing E-6B Mercury са били проследени над Западното крайбрежие и Централните щати, докато пети е бил предварително идентифициран като друг Mercury, според публични данни за проследяване на полети, които бързо са привлякли вниманието на ентусиастите по военна авиация, съобщава английското издание Daily Mail, цитирано от The New York Post.

Необичайната активност дойде в момент, когато Ратклиф пътува до руската столица на борда на военен транспортен самолет Boeing C-17A Globemaster III на Военновъздушните сили на САЩ. Военният транспортен самолет е бил проследен да каца на международното летище „Внуково“ в Москва, преди да излети няколко часа по-късно.

Визитата на Ратклиф не бе обявена предварително и се случи на фона на засиленото напрежение между Вашингтон и Москва. По-късно Кремъл потвърди, че директорът на ЦРУ е водил разговори с представители на руското разузнаване, въпреки че не се е срещал с президента Владимир Путин.

На този фон сайтовете за проследяване на полети започнаха да регистрират E-6B около 13:30 ч. източно американско време.

Един от самолетите, идентифициран с хекс код AEA92D, е бил проследен над Колорадо и Уайоминг на височина от приблизително 7300 метра и със скорост около 600 км/ч.

Друг, AE7D28, е прелетял над Канзас и Оклахома на височина около 9100 метра, достигайки около 758 км/ч.

Трети, AEABAB, се е появил над Мисури и Арканзас на около 10 600 метра и около 870 км/ч, докато AF4019 е бил проследен близо до границата между Тексас и Оклахома на около 2900 метра и около 494 км/ч.

Пети самолет, AF1BB0, също е бил отбелязан като възможен E-6B, въпреки че идентификацията му не е била последователно потвърдена.

От изданието потърсиха Пентагона за коментар.

E-6B Mercury, известен с обозначението си „Take Charge And Move Out“ (Поеми командването и се премести), служи като ключова комуникационна връзка между националните командни органи на САЩ и балистичните подводници на Военноморските сили.

Последната активност следва няколко забележителни наблюдения през тази година.

През март E-6B неколкократно обикаляше над Централната долина на Калифорния близо до Фресно, прекарвайки почти два часа в провеждане на учебни подходи за кацане на международното летище „Фресно Йосемити“, според местни съобщения.

През януари E-4B Nightwatch на ВВС, друг самолет, наричан „самолет на Страшния съд“, кацна на международното летище в Лос Анджелис, докато министърът на отбраната Пийт Хегсет беше в региона. E-4B беше забелязан да обикаля и близо до военновъздушната база „Офът“ в Небраска през април.

По темата

Редактор: Надежда Неменски
Източник: The New York Post    
Самолети на Страшния съд Boeing E-6B Mercury САЩ Джон Ратклиф ЦРУ Москва Военна авиация Напрежение САЩ-Русия Проследяване на полети Пентагон
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