АПИ обяви промени в движението по AM "Тракия"

Промените са заради геодезическо заснемане и премахване на крайпътна растителност

17 септември 2025, 18:25
АПИ обяви промени в движението по AM "Тракия"
У тре - 18 септември, временно ще се променя организацията на движение по АМ „Тракия“ в Софийска област за извършване на геодезическо заснемане и частични ремонтни дейности по асфалтовата настилка.

От 8 ч. до 18 ч. движението в отсечката от 24-ти до 34-ти км на АМ „Тракия“, в посока Бургас, поетапно ще се осъществява в активната лента. Временната организация е за извършване на геодезическо заснемане във връзка с предстоящ ремонт на участъка. Предвидените дейности ще се изпълняват в аварийната лента на магистралата.

Утре от 9 ч. до 19 ч. ще се работи и между 26-ти и 24-ти км, в посока София, и между 23-ти и 24-ти км, в посока Бургас. В участъците ще се извършват асфалтови дейности в изпреварващите ленти в двете посоки, като движението ще преминава в активните ленти.  

А от 18 септември, до 26 септември за премахване на крайпътна растителност ще се променя организацията на движение между 156-и и 208-и км на АМ „Тракия“ в област Стара Загора. Дейностите ще се изпълняват между 6 ч. и 17 ч. поетапно в изпреварващата и аварийната лента и в двете посоки и поради това временно ще се ограничава движението. Трафикът ще преминава в лентата, в която не се работи.

Агенция „Пътна инфраструктура“ апелира водачите да спазват стриктно поставената пътна сигнализация и да карат внимателно, спазвайки дистанция. Да се движат със съобразена скорост и да не предприемат рискови изпреварвания, с които застрашават безопасността на всички останали пътуващи.

