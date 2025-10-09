България

Още един ремонт на АМ "Тракия", затворените участъци стават четири

Трафикът в 10-километровия участък ще преминава двупосочно в платното за София

9 октомври 2025, 08:53
Източник: БТА

О т 208 до 218 км на автомагистрала (АМ) „Тракия“ в посока Бургас започва ремонт на платното в област Стара Загора. Това съобщиха от пресцентъра на Агенция „Пътна инфраструктура“ (АПИ). 

Поради строително-монтажните работи трафикът в 10-километровия участък ще преминава двупосочно в платното за София, като ще бъдат обособени по една лента в посока Бургас и една лента в посока към столицата.

При интензивен трафик и за повишаване на безопасността ще се въвежда реверсивно движение. То предвижда две ленти за Бургас и една за София или две ленти за пътуващите към столицата и една в посока Бургас да бъдат организирани в зависимост от натовареността на движение. Тази организация на движение ще се прилага по преценка на „Пътна полиция“.

При изпълнение на ремонта ще бъде спряно движението по пътен възел „Стара Загора“ при 208 км. Автомобилите няма да могат да преминават по пътните връзки от автомагистрала „Тракия“ към главния път в посока Стара Загора, както и от първокласния път, идващ от Стара Загора и Хасково към магистралата в посока Бургас. Движещите се в посока от София към Стара Загора ще се пренасочват от пътен възел „Чирпан Изток“. Възможен обходен маршрут за пътуващите от Хасково и от Стара Загора в посока Бургас е по първокласните пътища Стара Загора - Казанлък и Казанлък - Бургас.

Технологичният проект за ремонт на отсечката предвижда цялостна подмяна на асфалтовата настилка, отводнителни дейности, обновяване на знаците и ограничителните системи, нова маркировка и други. На обекта ще се работи ежедневно, за да завършат строително-монтажните работи възможно най-скоро. Прогнозният срок е 31 октомври. Ремонтните дейности са възложени по договора за текущ ремонт и поддържане на автомагистрала „Тракия“ на „Автомагистрали“ ЕАД.

В момента се ремонтира платното за Бургас в участъци от АМ „Тракия“ на територията на областите Софийска, Пазарджик и Сливен. В Софийска област строителни работи се извършват в деветкилометров участък между 24 и 33 км. В област Пазарджик се ремонтират осем км - между 90 и 98 км, а в област Сливен са 11 км - между 262 и 273 км.

Източник: Кореспондент на БТА в Стара Загора Павлина Дудева    
10 любопитни неща, които може би не знаете за малките Папийони

10 любопитни неща, които може би не знаете за малките Папийони

