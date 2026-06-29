Владимир Кличко: Политиците могат да научат много от спортистите

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„Не мисля, а съм сигурен, че България е готова за първенството. Сигурен съм, че това събитие ще бъде страхотно. Имам много преживявания в София от 90-те години, докато участвах в някои турнири по това време. Дори тогава приемът тук беше страхотен, а сега ще бъде още по-хубаво и това ще се случи през септември”.

Това заяви в „Интервюто в Новините на NOVA” една от най-големите легенди в бокса - Владимир Кличко, в коментар за предстоящото Европейско първенство по бокс за мъже и жени. което ще се проведе от 15 до 26 септември в зала „Асикс Арена“ в София.

„Украинските спортисти са изправени пред огромни предизвикателства в своята подготовка, тъй като ние преживяваме бомбардировки всяка нощ през последните 5 години – камикадзета, дронове, ракети, които унищожават инфраструктурата и избиват цивилните граждани в Украйна. Тези условия са абсолютно немислими. Не говоря само за бокса. Много е сложно. Голямо предизвикателство е всичко това, но мисля, че по този начин човек става още по-решителен да постигне своите цели. Очевидно всички украински спортисти ще вземат участие в състезанията в България през септември и съм абсолютно сигурен, че ще има страхотни битки. Смятам, че това ще е един добър пример за младото поколение не само в България, но и в цяла Европа”, посочи Кличко.

Боксовата легенда Владимир Кличко пристигна в България

„Политиците могат много да научат от спортистите относно поведението си. Истината е винаги очевидна – или се справяш както трябва, или не даваш достатъчно от себе си и по-силният те побеждава. Но ние побеждаваме при спазване на правилата и при абсолютно уважение един към друг”, каза Кличко.

„Всичко е в ръцете на самите спортисти и условията на тяхната подготовка. Имахме среща в българското Министерство на спорта, вашият министър наистина е много силно отдаден на идеята да се справи добре”, подчерта Кличко.

По думите му спортното министерство показва решимост за промяна към по-добро по отношение на инфраструктурата.

„През 90-те години бях тук, изобщо не могат да се сравняват условията - какви бяха навремето и какво виждаме сега. Всяка държава е изправена пред определени предизвикателства - икономически и други. Това, което видях във вашия министър на спорта - той има увереност да постигне големи резултати, докато заема тази позиция и смятам, че това е най-доброто, което един политик може да направи”, каза той.

„Няма хора, които да са постигнали всичко сами. Човек трябва да разполага с екип, да изгради собствена екосистема, за да може да постига целите си. В този случай боксът не е някакво изключение, политиката и икономиката - също. В свободния свят трябва да си сътрудничим и в бокса нещата стоят по подобен начин”, коментира Кличко.

Целия разговор гледайте във видеото.