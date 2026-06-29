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Боксовата легенда Владимир Кличко пристигна в България

Николай Киров Николай Киров

29 юни 2026, 17:30
Боксовата легенда Владимир Кличко пристигна в България
Източник: БТА

Б оксовата легенда Владимир Кличко пристигна в България. Една от най-големите шампиони в световен мащаб бе посрещнат на летище „Васил Левски“ от президента на Българската федерация по бокс Красимир Инински.

Министърът на младежта и спорта Енчо Керязов се срещна Кличко. По време на разговора бяха обсъдени актуални теми, свързани с развитието на бокса, както и предстоящото домакинство на София на Европейското първенство по бокс за мъже и жени, което ще се проведе от 15 до 26 септември в зала „Асикс Арена“.

„За България е чест да посрещне една от най-значимите фигури в световния бокс. Като посланик на този спорт имате ключова роля за неговото развитие и популяризиране в световен мащаб. Присъствието ви тук е от изключително значение и вдъхновение за младите спортисти“, каза министър Керязов.

Той подчерта, че България има богати традиции в този спорт и редица големи шампиони, а Българската федерация по бокс неведнъж е доказвала, че може да организира състезания на много високо ниво.

Владимир Кличко пристига в България следващата седмица

„Убеден съм, че предстоящото европейско първенство ще бъде отлична възможност страната ни да затвърди позициите си като домакин на големи международни спортни форуми. Подобни първенства мотивират младите хора да изберат спорта и да следват мечтите си, защото им дават възможност да се срещнат със своите идоли и да почерпят вдъхновение от най-добрите. За мен е изключително важно децата да спортуват. Спортът възпитава дисциплина, уважение и отговорност, а освен това има силата да обединява хората“, допълни министърът.

Кличко от своя страна отбеляза, че боксът се радва на сериозна популярност в България. Той припомни мача си срещу Кубрат Пулев в Германия, когато залата е била изпълнена с български знамена, което доказва големия интерес към бокс у нас.

„Вярвам, че Европейското първенство в София ще бъде истински празник както за състезателите, така и за всички почитатели на бокса. Подобни събития са изключително полезни за младите състезатели, защото им дават възможност да усетят атмосферата на големия спорт и да видят отблизо пътя към високите постижения“, каза Кличко.

В срещата участваха още генералният секретар на European Boxing Мартин Волке, президентът на Българската федерация по бокс Красимир Инински и мениджърът Александър Красюк.

Планирани са срещи на Кличко и с председателя на БОК Весела Лечева, както и с кмета на София Васил Терзиев.

Редактор: Николай Киров
Източник: БГНЕС, ММС    
Владимир Кличко бокс София
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