Обрат по делото „Евгения“: Отмениха доживотните присъди, оправдаха бащата

С офийският апелативен съд оправда напълно Пламен Владимиров и измени присъдата на Орлин Владимиров, син на Пламен, на 20 г. затвор за убийството на Евгения през 2021 г., при първоначален строг режим. Присъдата подлежи на обжалване и протест. Тялото на Евгения беше открито през 2021 г. в куфар във водоем. Според обвинението престъплението е извършено по особено мъчителен начин. На 20 октомври 2023 г. Градският съд в София определи доживотни наказания.

Припомняме, че в края на миналата година Върховният касационен съд реши да върне за ново разглеждане на Софийския апелативен съд делото срещу Орлин Владимиров и баща му Пламен Владимиров за убийството на Евгения през 2021 г.

Доживотни присъди за убийството на Евгения, открита в куфар

Според съдебния състав са допуснати процесуални нарушения - Апелативният съд е изключил от подлежащите на обсъждане доказателства показанията на полицейските служители, пресъздали съдържанието на „оперативните беседи“, проведени с подсъдимите.

Преди това, на 21 февруари, Апелативният съд в София потвърди изцяло присъдата на първата инстанция, с която на Орлин Владимиров и на баща му Пламен Владимиров бе наложено наказание „доживотен затвор“ за умишленото убийство на Евгения Чорбанова.

Решението на втората инстанция беше подписано с особено мнение от съдия-докладчика Петър Гунчев.