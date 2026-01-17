България

Вигенин: Въвеждането на нови сканиращи машини сега означава да поставим под въпрос изборите

Според евродепутатът от БСП основната задача е гарантирането на честен, прозрачен и лесно проследим вот

17 януари 2026, 18:14
МВнР: България подкрепя изпълнението на Всеобхватния план за мир в Газа

МВнР: България подкрепя изпълнението на Всеобхватния план за мир в Газа
100 лв. глоба за зъболекарката, извършила интервенция, след която почина 6-годишно дете

100 лв. глоба за зъболекарката, извършила интервенция, след която почина 6-годишно дете
Нов субвариант на грипа: Проф. Аргирова предупреждава за рисковете

Нов субвариант на грипа: Проф. Аргирова предупреждава за рисковете
Трафик и по-високи ТОЛ такси по пътя към Гърция това лято

Трафик и по-високи ТОЛ такси по пътя към Гърция това лято
Николай Младенов е върховен представител за Газа, кого избра Тръмп

Николай Младенов е върховен представител за Газа, кого избра Тръмп
Идва арктически студ! Жълт код е обявен в 14 области в събота

Идва арктически студ! Жълт код е обявен в 14 области в събота
Внимание! Жълт код за ниски температури е обявен за събота в 14 области в страната

Внимание! Жълт код за ниски температури е обявен за събота в 14 области в страната
Обраха инкасо автомобил в Ихтиман

Обраха инкасо автомобил в Ихтиман

П равната комисия отхвърли предложението за 100% машинно гласуване, но окончателното решение за изборните правила предстои да бъде взето в пленарната зала. Темата коментира евродепутатът от БСП и член на Изпълнителното бюро на партията в оставка Кристиан Вигенин в предаването „Офанзива с Любо Огнянов” по NOVA NEWS.

По думите му въвеждането на нови сканиращи машини непосредствено преди изборите е сериозен риск. „Това означава да поставим под въпрос самото провеждане на изборите и резултатите от тях. Изборите чукат на вратата, а подобни съществени промени не са препоръчителни”, заяви Вигенин. Според него настояването за такива промени в последния момент може да доведе до опорочаване на вота.

Позицията на БСП, обясни евродепутатът, е евентуалното въвеждане на сканиращи машини да важи за следващи избори, след достатъчен период на тестване. „Искаме поне една година за изпитване. Сегашните машини също бяха тествани няколко пъти, преди да се въведат окончателно”, подчерта той.

По думите на Вигенин досегашните контролни преброявания са показали минимални разминавания, което дава допълнителна гаранция за прозрачност. Той допусна и запазване на хартиената бюлетина за избирателите, които предпочитат този начин на гласуване.

По отношение на предложението за отмяна на втория печат върху бюлетините Вигенин обясни, че темата е свързана със сканиращите машини и изисква допълнително технологично обсъждане. „Фокусът ни в момента е да гарантираме честното провеждане на сегашния вот. За другото имаме време”, каза той.

Евродепутатът коментира и ограничаването на броя на секциите извън дипломатическите и консулските служби в държави извън Европейския съюз. Той припомни, че това е дългогодишна позиция на БСП и я определи като разумна мярка, която улеснява организацията на вота, намалява разходите и ограничава съмненията за опорочаване на изборните резултати.

Вигенин изрази позиция и по темата за закриването на антикорупционната комисия. По думите му още при създаването ѝ е липсвал задълбочен анализ за ефективността ѝ. „Очевидно комисията има сериозни проблеми и не постига целите, за които беше създадена”, заяви той.

Евродепутатът подчерта, че при евентуалното ѝ закриване трябва да се гарантира ефективна борба с корупцията и добре функционираща прокуратура.

 

Източник: NOVA    
Машинно гласуване Изборни правила Кристиан Вигенин БСП Сканиращи машини Хартиена бюлетина Избори Антикорупционна комисия Избирателни секции в чужбина Честни избори
Последвайте ни
100 лв. глоба за зъболекарката, извършила интервенция, след която почина 6-годишно дете

100 лв. глоба за зъболекарката, извършила интервенция, след която почина 6-годишно дете

Изключително студено ще е в неделя – как да се предпазим

Изключително студено ще е в неделя – как да се предпазим

МВнР: България подкрепя изпълнението на Всеобхватния план за мир в Газа

МВнР: България подкрепя изпълнението на Всеобхватния план за мир в Газа

Определиха Алеята на славата в Холивуд като

Определиха Алеята на славата в Холивуд като "най-лошата" туристическа дестинация

Затягат контрола за отпускане на пенсии и обезщетения

Затягат контрола за отпускане на пенсии и обезщетения

pariteni.bg
10 породи кучета с по-висок риск от генетични заболявания

10 породи кучета с по-висок риск от генетични заболявания

dogsandcats.bg
Празник е! Имен ден имат хората с тези интересни имена
Ексклузивно

Празник е! Имен ден имат хората с тези интересни имена

Преди 1 ден
Опасно време в петък, -12 градуса ни дебнат през уикенда
Ексклузивно

Опасно време в петък, -12 градуса ни дебнат през уикенда

Преди 1 ден
Мария Корина Мачадо подари медала си за Нобеловата награда за мир на Тръмп
Ексклузивно

Мария Корина Мачадо подари медала си за Нобеловата награда за мир на Тръмп

Преди 1 ден
<p>Когато САЩ случайно хвърлиха четири ядрени бомби върху Испания</p>
Ексклузивно

Когато САЩ случайно хвърлиха четири ядрени бомби върху Испания

Преди 1 ден

Виц на деня

Преглед на слуха на малко дете. Докторът тихо: - Бонбон? Детето още по-тихо: - Къде е?
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

,

Двойка отмени сватбата си, за да спаси любимия си лабрадор

Любопитно Преди 1 час

Приблизително шест седмици преди церемонията кучето започнало да куца на левия си заден крак

Кофеинът в кръвта ви може да повлияе на риска от диабет, сочи проучване

Кофеинът в кръвта ви може да повлияе на риска от диабет, сочи проучване

Любопитно Преди 2 часа

Как е възможно това може да прочетете в следващите редове

,

Възстановено е движението в пътния участък Ловеч – Изворче

България Преди 2 часа

В продължение на повече от два часа и половина пътят остана затворен и беше въведен обходен маршрут и в двете посоки

.

„Кроношпан“ подаде план за спиране във Велико Търново

България Преди 3 часа

Внесения план е резултат от принудителна административна мярка, наложена от РИОСВ - Велико Търново

Седмица на експериментите в „Черешката на тортата“

Седмица на експериментите в „Черешката на тортата“

Любопитно Преди 3 часа

Риалити герои ще откриват нови вкусове и ще се смеят до сълзи всеки делничен ден от 20:00 ч. по NOVA

11-годишен застреля баща си заради видео игра

11-годишен застреля баща си заради видео игра

Свят Преди 5 часа

Полицията съобщава, че в деня на инцидента е бил рожденият ден на детето. То влязло в спалнята, крещейки: „Татко е мъртъв“

Принц Хари и Меган Маркъл

Принц Хари и Меган танцуват за видео, заснето от дъщеря им

Любопитно Преди 5 часа

Херцогинята на Съсекс се включи в нова тенденция в социалните мрежи, при която потребителите споделят свои снимки от 2016 г., за да отбележат изминалото десетилетие

Григор Димитров

Григор Димитров стартира срещу чех на Australian Open

България Преди 6 часа

Двамата с Григор имат един мач до момента помежду си – във Виена през 2024 г.

Тежката катастрофа край Ловеч

Тежка катастрофа взе две жертви край Ловеч

България Преди 6 часа

На място е загинала пътничка в леката кола, а шофьорът е откаран в болница

Дженифър Лорънс

Дженифър Лорънс с брутално разкритие: Пропуснах роля, защото не съм „достатъчно красива“

Любопитно Преди 6 часа

На нейно място за ролята на Парън Тейт е избрана звездата от „Барби“ Марго Роби

Научно изследване опровергава Тръмп за парацетамола и бременността

Научно изследване опровергава Тръмп за парацетамола и бременността

Свят Преди 7 часа

Твърдението на президента на САЩ Доналд Тръмп, че приемането на парацетамол по време на бременност е свързано с аутизъм при децата, беше опровергано от голям обзор на наличните доказателства

Перник се готви за „Сурва“: празнична треска и засилен трафик

Перник се готви за „Сурва“: празнична треска и засилен трафик

Любопитно Преди 7 часа

Човечеството получи мистериозен 10-секунден сигнал от неизвестен източник в дълбокия Космос

Човечеството получи мистериозен 10-секунден сигнал от неизвестен източник в дълбокия Космос

Любопитно Преди 8 часа

Два земни спътника потвърдиха, че мистериозният сигнал идва от точка на 13 милиарда светлинни години от Земята

Самолет на American Airlines

FAA предупреждава за полети над Мексико и Южна Америка заради потенциални военни действия

Свят Преди 8 часа

Предупреждението влезе в сила вчера и ще продължи 60 дни – до средата на март

Федерални служители в Сейнт Пол, щата Минесота

Съд в САЩ забрани на имиграционните агенти в Минеаполис да задържат мирни протестиращи

Свят Преди 10 часа

Министерството на правосъдието на САЩ разследва длъжностни лица от щата Минесота, включително губернатора Тим Уолз и кмета на Минеаполис Джейкъб Фрай

Любослав Пенев

Добра новина - Любо Пенев се прибира в България

България Преди 11 часа

Собственикът на ЦСКА Валтер Папазки е осигурил самолет, с който това става възможно

Всичко от днес

От мрежата

Четири неща, които стресират домашната ви котка

dogsandcats.bg

10 породи кучета, които се радват на най-добро здраве

dogsandcats.bg
1

Караме ски на Мальовица и над Якоруда

sinoptik.bg
1

Спасиха куче от замръзналия Дунав

sinoptik.bg

Гала с обувки като на Анджелина Джоли

Edna.bg

Честит рожден ден, Джим Кери... човекът, който ни разсмя, за да ни каже истината

Edna.bg

Христо Янев: Не играем добър футбол, има обяснение

Gong.bg

Официално: Кристиан Димитров подписа нов договор с Левски

Gong.bg

Тежка катастрофа в Ловешко, загинаха баща и дъщеря

Nova.bg

Глоба от 100 лева за зъболекарката, извършила интервенцията, след която почина 6-годишният Ангел

Nova.bg