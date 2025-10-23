България и Виетнам подписаха декларация за стратегическо партньорство

ПП-ДБ иска трима министри да обяснят последиците за България от санкциите на САЩ върху "Лукойл"

Борисов: Това е цирк. Никой не е взел бронираните автомобили на Радев

Комисията по енергетика в НС решава да одобри ли ДАНС сделка за „Лукойл“

"Днес придадохме нова динамика в отношенията между Виетнам и България, като приехме декларация за тяхното издигане до ниво стратегическо партньорство", съобщи президентът Румен Радев след срещата си с генералния секретар на Виетнамската комунистическата партия То Лам.

По думите на президента това е акт, който увенчава съвместните усилия на двете страни в продължение на десетилетия за задълбочаване и разширяване на ползотворното сътрудничество.

То Лам е на посещение в България по покана на държавния глава и се провежда в контекста на 75-ата годишнина от установяването на дипломатически отношения между двете страни. Посещението в страната ни е част от европейска обиколка на виетнамския лидер.

В края на 2024 г. президентът Радев беше на официално посещение във Виетнам.

"По време на миналогодишната визита с То Лам зададохме конкретни стъпки, които виждаме в конкретни измерения в документите, които днес приемаме и подписваме", каза Радев.

"Тази година отбелязваме 75 години от установяването на дипломатически отношения. За нас Виетнам не е само важен, приоритетен партньор в региона на Югоизточна Азия, но и страна, с която ни свързват здрави исторически връзки на дългогодишно приятелство, взаимопомощ и уважение. Здравата основа на отношенията до голяма степен е продиктувана и от приноса на онези над 30 000 виетнамски граждани, които преди десетилетия получиха образование, професионална квалификация и възможност да работят в България. Те продължават да бъдат устойчивия здрав мост между нашите страни и народи", коментира президентът.

"Констатирахме устойчивия ръст в търговско-икономическите ни отношения, но и огромен потенциал, който все още не е използван, каза Радев. Държавният глава отбеляза „впечатляващото развитие на Виетнам“. Изключително ефективни реформи за ускорено социално-икономическо развитие, които дадоха резултат в поддържан в продължение на повече от десетилетие висок икономически ръст. Само за миналата година той е 8%", заяви президентът.

"България се утвърждава като иновационен хъб в Югоизточна Европа и предлага конкурентни предимства в редица области, които са от особен интерес за Виетнам – иновациите, изкуствен интелект, високи технологии", допълни той.

По-късно Румен Радев и То Лам ще открият в София бизнес форум, посветен на възможностите за сътрудничество между България и Виетнам. Президентът посочи, че в него ще участват повече от 110 български и виетнамски компании.

"Споделяме убеждението, че съществува огромен потенциал за задълбочаване на нашите отношения в областта на сигурността и отбранителната индустрия", каза Радев.

Той припомни, че курсанти от Виетнам се обучават във Висшето военновъздушно училище „Георги Бенковски“ в Долна Митрополия.

Във Виетнам генералният секретар на управляващата партия има най-много правомощия. Страната официално няма върховен управник и се ръководи от четирите стълба на властта - генерален секретар на партията, президент, премиер и председател на парламента. Три от четирите поста в момента се заемат от бивши високопоставени полицейски служители.