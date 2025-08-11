Бебе с черепно-мозъчна травма е транспортирано с въздушна линейка от Монтана към „Пирогов“

Б ебе на шест месеца, с тежка черепно-мозъчна травма, бе транспортирано в понеделник преди обяд с въздушна линейка от Монтана към неврохирургията на болница „Пирогов“ в София, съобщиха за БТА от ръководството на Многопрофилната болница за активно лечение (МБАЛ) „ Д-р Стамен Илиев“ – Монтана.

Детето е момиченце на шест месеца от Вършец и е прието вчера в Отделението по реанимация на монтанската болница. То е пострадало в домашна обстановка при битов инцидент, не е малтретирано.

Изпуснато е на циментова настилка от по-голямо дете, поясниха от болницата.

Хеликоптерната площадка в МБАЛ „Д-р Стамен Илиев“ - Монтана бе открита през август 2024 година, като оттогава до момента това е третият пациент, транспортиран с въздушната линейка, посочиха от ръководството на болницата в Монтана.