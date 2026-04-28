Онкоболни сигнализират за дискриминация заради отказ от финансиране на ключови изследвания

Цената им варира значително - от около 250 до над 5000 евро

28 април 2026, 10:44
П ациенти с онкологични заболявания са подали сигнал до Комисия за защита от дискриминация срещу Национална здравноосигурителна каса и Български лекарски съюз заради ограничен достъп до биомаркерна диагностика – ключово изследване, което определя най-подходящото лечение при рак.

Според пациентите отказът тази диагностика да бъде финансирана от публични средства ги поставя в неравностойно положение. Част от болните са принудени да заплащат сами скъпоструващи тестове, за да получат адекватна терапия, а други се отказват от тях поради финансови причини.

В ефира на NOVA Ангелина Бонева, заместник-председател на Управителния съвет на Сдружението за развитие на българското здравеопазване, обясни, че става дума за изследвания с ключово значение за лечението на онкологичните заболявания.

„Става дума за ключови изследвания, които определят най-подходящото лечение при онкологични заболявания“, заяви тя.

По думите ѝ биомаркерните тестове се назначават при конкретни медицински индикации – най-често когато прилаганата терапия не дава резултат или когато заболяването прогресира. Чрез тях се установяват специфични генетични мутации, което позволява избор на най-ефективната терапия за конкретния пациент.

„Те позволяват да се установят генетични мутации и да се избере най-ефективното лечение, като така се избягва прилагането на неподходящи терапии“, подчерта Бонева.

Цената на тези изследвания варира в широк диапазон – от около 250 до над 5000 евро. Това ги прави трудно достъпни за значителна част от пациентите. В момента те в повечето случаи се заплащат лично, като част от болните дори изпращат проби в чужбина, за да получат необходимата диагностика.

Според Бонева отказът за финансиране е необоснован, като разходът за биомаркерни изследвания би представлявал минимален дял от бюджета.

„Разходът за биомаркери би бил около 0,2% от бюджета“, посочи тя.

Тя определи като „недопустимо“ и „цинично“ твърдението, че подобни изследвания са „каприз“, и подчерта, че зад исканията за осигуряване на достъп стоят както пациентски организации, така и медицински специалисти.

„Недопустимо е да се говори за каприз, когато става дума за животоспасяващи изследвания“, коментира Бонева.

Въпреки че становища по темата са внесени още през 2025 г., към момента няма окончателно решение. От Министерство на здравеопазването посочват, че се очаква позиция от НЗОК.

Междувременно се обсъждат варианти биомаркерните изследвания да бъдат въведени в ограничен обхват, което според пациентите не решава проблема в дългосрочен план.

От Сдружението за развитие на българското здравеопазване настояват за осигуряване на равен достъп до съвременна диагностика за всички пациенти. Те не изключват и предприемане на съдебни действия, ако институциите не предприемат конкретни мерки.

Бонева отправи призив и към други засегнати да се присъединят към инициативата с цел постигане на промяна в системата.

Биомаркерната диагностика е част от т.нар. персонализирана медицина, при която лечението се съобразява с индивидуалните характеристики на заболяването при конкретния пациент. В онкологията този подход се използва все по-широко, тъй като позволява по-прецизно и ефективно лечение, включително чрез таргетни терапии и имунотерапия.

В редица европейски държави тези изследвания са частично или напълно покривани от публичните здравни системи. В България обаче достъпът до тях остава ограничен, а делът на доплащането от страна на пациентите е сред най-високите в Европейския съюз.

Темата за финансирането на биомаркерните тестове се поставя от години от пациентски организации и специалисти, като според тях липсата на системно решение води до неравен достъп до съвременно лечение и до по-лоши здравни резултати за част от пациентите.

Източник: NOVA    
Онкологични заболявания Биомаркерна диагностика Достъп до здравеопазване НЗОК Дискриминация Финансиране на лечение Рак Пациентски организации Персонализирана медицина Български лекарски съюз
Анна Бодакова

Тя разби стереотипите: Анна Бодакова – новият феномен в 52-ия парламент

България Преди 6 минути

На 23 години Анна Бодакова не само се превърна в най-младия депутат в новия парламент, но и доказа, че гласоподавателите са готови да подкрепят промяната, когато видят зад нея ясна визия и подготовка

Ексхумират тялото на мъжа, чиито останки бяха открити в къща в Камено

Ексхумират тялото на мъжа, чиито останки бяха открити в къща в Камено

България Преди 8 минути

Причината - подозрения за извършено убийство

Лейди Гага и Доечии представиха „Runway“, саундтрака към „Дяволът носи Прада 2“

Лейди Гага и Доечии представиха „Runway“, саундтрака към „Дяволът носи Прада 2“

Любопитно Преди 46 минути

Лейди Гага и Доечии представиха видеото към общото си парче „Runway“ – първи сингъл от саундтрака на „Дяволът носи Prada 2“. Проектът включва авангардна мода и препратки към филма с Мерил Стрийп и Ан Хатауей, който излиза на големия екран на 1 май

,

„Сватбата на годината“: Дуа Липа и Калъм Търнър вдигат грандиозно тържество в Палермо

Любопитно Преди 1 час

Италианската преса в еуфория - Дуа Липа и актьорът Калъм Търнър планират тридневна фиеста в Палермо. От гала вечери в „Villa Igiea“ до звездни гости като Елтън Джон – подготвя ли се грандиозният отговор на сватбата на Джеф Безос и Лорен Санчес?

Комедия и смърт: Кой носи вината за нарастващото политическо насилие?

Комедия и смърт: Кой носи вината за нарастващото политическо насилие?

Свят Преди 1 час

Лицемерният кръстоносен поход на Тръмп срещу "насилствената реторика"

Истината зад маската: Всичко, което Майкъл Джексън призна за пластичните си операции

Истината зад маската: Всичко, което Майкъл Джексън призна за пластичните си операции

Любопитно Преди 1 час

Майкъл Джексън признаваше само за операции на носа и брадичката, отдавайки промяната в тена си на витилиго. Въпреки това, аутопсията му разкри множество скрити белези и перманентен грим, потвърждавайки сложната му връзка с огледалото

Недоволен работник се барикадира в кабинета на главния инженер в гараж "Земляне"

Недоволен работник се барикадира в кабинета на главния инженер в гараж "Земляне"

България Преди 1 час

Малко след 9.00 ч. мъжът е бил изведен от униформените

<p>Нискотарифни авиокомпании съкращават полети и вдигат цените</p>

Нискотарифни авиокомпании съкращават полети и вдигат цените заради кризата с горивото от Близкия изток

Свят Преди 1 час

Затварянето на Ормузкия проток ограничи износа на петрол и доведе до сериозен скок в цените

„Той иска война“: Четец по устни разкри какво си казват Тръмп и крал Чарлз III

„Той иска война“: Четец по устни разкри какво си казват Тръмп и крал Чарлз III

Любопитно Преди 1 час

Президентът и първата дама Мелания Тръмп посрещнаха крал Чарлз III и кралица Камила на Южната морава на Белия дом, където първоначалните им любезности не бяха доловими за телевизионните камери, заснемащи посрещането

Голям пожар в рафинерията в руския град Туапсе след нападение с дронове

Голям пожар в рафинерията в руския град Туапсе след нападение с дронове

Свят Преди 1 час

Oгънят е избухнал след серия от експлозии в района на индустриалната зона

Мелания Тръмп

Мелания Тръмп „избухна“ срещу Джими Кимъл: „Той е страхливец“

Свят Преди 2 часа

„Неговият монолог за моето семейство не е комедия – думите му са разяждащи и задълбочават политическата болест в Америка“, написа първата дама на САЩ в социалната мрежа X

<p>БезГранично:&nbsp;Защо българските студенти все по-често избират образование в Естония&nbsp;</p>

БезГранично: Защо българските студенти все по-често избират Естония – пълното ръководство за образование в дигиталната суперсила на Европа

БезГранично Преди 2 часа

Страната инвестира сериозно в качествено образование, което комбинира традиции с модерен подход, ориентиран към практическите умения и изследванията

<p>Ядрената сигурност се пропуква: Експерт предупреждава за глобални последици</p>

Al Jazeera: Войната срещу Иран подкопава режима на ядрено неразпространение

Свят Преди 2 часа

Липсата на доверие и военните действия създават нови рискове

Поредно заседание по делото "Дебора" в Пловдив

Поредно заседание по делото "Дебора" в Пловдив

България Преди 2 часа

Подсъдим е бившият приятел на Дебора Михайлова – Георги Георгиев

<p>Зеленски: Приемането на Украйна в ЕС е ключово за мира&nbsp;&nbsp;</p>

Зеленски: Условието за присъединяване на Украйна към ЕС трябва да е част от мирно споразумение с Русия

Свят Преди 2 часа

Киев търси гаранции за сигурност и финансиране за възстановяване

<p>Техеран и Москва демонстрират силен съюз</p>

Русия предлага посредничество в конфликта с Иран след удари на САЩ и Израел

Свят Преди 2 часа

Техеран приветства ролята на Москва за възстановяване на стабилността

