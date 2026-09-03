България

Варна ограничава достъпа до незаконните строежи в „Баба Алино“

На постройките със спрени ток и вода ще бъдат поставени ограничителни ленти, печати и подписи, а нарушителите ще бъдат санкционирани

3 септември 2026, 22:17
Варна ограничава достъпа до незаконните строежи в „Баба Алино“
Източник: скрийншот/NOVA
  • Община Варна започва поетапно ограничаване на достъпа до незаконните строежи в местността „Баба Алино“ чрез ленти, печати и подписи, чието нарушаване ще се санкционира.
  • Пет постройки в комплекса „Форест клуб“ вече са с прекъснати ток и вода, а според Общината липсата на разрешителни и строителен надзор ги прави потенциално опасни за обитаване.
  • Администрацията продължава проверките и подготовката на нови заповеди за премахване на незаконни строежи, като действията се извършват според статута на всеки обект.

Обрат: Съдът във Варна образува ново дело за  „Баба Алино“

Община Варна започва поетапно ограничаване на достъпа до незаконни строежи в местността Баба Алино, съобщиха от администрацията. На постройките, на които са прекъснати тока и водата, ще бъдат поставени ограничителни ленти, печати и подписи. Нарушаването им ще подлежи на санкции.

Община Варна издава още две заповеди за събаряне на сгради в "Баба Алино"

Мярката се налага в изпълнение на издадените заповеди по Закона за устройство на територията за спиране на строителството и премахване на незаконните постройки, уточниха от администрацията. Тъй като са издигнати без необходимите документи и разрешителни, не са проектирани и изграждани под надзор и нямат акт за въвеждане в експлоатация, по закон те представляват строежи, а не завършени жилища и са потенциално опасни за обитаване.

Първи заповеди за събаряне на незаконни постройки в „Баба Алино“

От Общината подчертават, че водоподаването и електрозахранването към пет от незаконните постройки в комплекса „Форест клуб“ са прекъснати в изпълнение на заповед на кмета на Варна. Сега предстои да бъде ограничен и достъпът до тях. А междувременно администрацията продължава процедурата по издаване на нови заповеди за премахване на незаконни строежи в местността. В комплекса има различни по статут обекти, като за всеки от тях се извършват проверки и административни действия, допълват от Общината.

Източник: БТА, Мила Едрева    
незаконни строежи Баба Алино Община Варна събаряне на сгради ограничаване на достъпа Форест клуб Варна съд заповеди за премахване спиране на ток и вода
Добави ни в предпочитани източници в Google
Последвайте ни

По темата

Илияна Йотова обяви кой се кандидатира за неин вицепрезидент

Илияна Йотова обяви кой се кандидатира за неин вицепрезидент

Кой е кандидатът за вицепрезидент Кирил Вълчев

Кой е кандидатът за вицепрезидент Кирил Вълчев

Звезда на Disney почина едва на 33 години

Звезда на Disney почина едва на 33 години

Дело за един от най-загадъчните саботажи: Украинецът, обвинен за „Северен поток“, влиза в съда

Дело за един от най-загадъчните саботажи: Украинецът, обвинен за „Северен поток“, влиза в съда

Енергийният пазар се променя: Защо батериите вече стават необходимост

Енергийният пазар се променя: Защо батериите вече стават необходимост

biss.bg
5 причини да живеем с котка

5 причини да живеем с котка

dogsandcats.bg
Android ще ни напомня къде са забравените ни предмети
Ексклузивно

Android ще ни напомня къде са забравените ни предмети

Преди 1 ден
Сензационно завръщане: 46-годишният Роналдиньо се завръща на терена в Италия
Ексклузивно

Сензационно завръщане: 46-годишният Роналдиньо се завръща на терена в Италия

Преди 1 ден
Тръмп нападна: „Те са луди и глупави!“, а Иран заплаши, че „Америка ще съжалява за новите атаки!“
Ексклузивно

Тръмп нападна: „Те са луди и глупави!“, а Иран заплаши, че „Америка ще съжалява за новите атаки!“

Преди 1 ден
Взрив на жп гара в Германия, има пострадали
Ексклузивно

Взрив на жп гара в Германия, има пострадали

Преди 1 ден
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Франция отчете рекордно горещо лято с 53 дни на горещи вълни

Франция отчете рекордно горещо лято с 53 дни на горещи вълни

Свят Преди 1 час

Температурите са били средно с 4,8°C над обичайните, а валежите са били с 40% под нормата

Пожар в района на украинската столица Киев

Руски удар уби човек, жилищна сграда пламна в Киев

Свят Преди 2 часа

Пожар е избухнал на деветия етаж на многоетажен блок, а 15 души са били евакуирани

Контейнеровозът "Йозеф Шулте" напуска пристанището на Одеса, 16 август 2023 г.

Руски дронове удариха два кораба с военен товар за Украйна

Свят Преди 4 часа

Руското министерство на отбраната твърди, че ударни дронове са поразили товарен кораб с оръжие и боеприпаси и контейнеровоз с военно оборудване

Седми смъртен случай от Западнонилска треска е регистриран в РСМ

Седми смъртен случай от Западнонилска треска е регистриран в РСМ

България Преди 4 часа

Жертвата е 69-годишен мъж от Скопие, а броят на хоспитализираните пациенти остава 19

Доналд Тръмп

Тръмп с ултиматум към Европа: Ще си искаме парите за Украйна

Свят Преди 4 часа

Президентът на САЩ заяви, че Вашингтон ще поиска от европейските държави да възстановят разходите за оръжия и боеприпаси, предоставени на Киев

ChatGPT, Grok и Claude се сринаха едновременно

ChatGPT, Grok и Claude се сринаха едновременно

Свят Преди 5 часа

И трите чатбота в момента изпитват проблеми

Депутатът от ДПС Димитър Аврамов се отказва от имунитета си

Депутатът от ДПС Димитър Аврамов се отказва от имунитета си

България Преди 5 часа

Депутатът от ДПС е подал заявление след искането на и.ф. главния прокурор Ваня Стефанова

Генерал, обвинен за удара по детската болница в Киев, беше прострелян в Русия

Генерал, обвинен за удара по детската болница в Киев, беше прострелян в Русия

Свят Преди 5 часа

Генерал-майор Николай Варпахович е бил ранен два пъти край авиобазата в Енгелс и транспортиран за лечение в Москва

Струмяни получи още 9000 литра питейна вода от Държавния резерв

Струмяни получи още 9000 литра питейна вода от Държавния резерв

България Преди 6 часа

Това е втората доставка за няколко дни, с която общото количество предоставена вода достига 18 000 литра

Гергана Петрова

Гергана Петрова отговори на Демерджиев: МВР иска да ме мачкат

България Преди 6 часа

Петрова заяви, че ще продължи да снима незаконната сеч в Пирин и да защитава местните жители

Министерството на здравеопазването (МЗ)

Мащабна реорганизация на здравната система и съкращаване на 440 щатни бройки

България Преди 6 часа

Проектът предвижда промени в РЗИ, ТЕЛК, спешната помощ и структурите за лекарствено ценообразуване

Пожар избухна в „Дружба“, горят сухи треви край езерото

Пожар избухна в „Дружба“, горят сухи треви край езерото

България Преди 7 часа

„Малкото Чикаго“ от АПИ влезе в „Игри на волята“: Марио Аладжов атакува победата

„Малкото Чикаго“ от АПИ влезе в „Игри на волята“: Марио Аладжов атакува победата

Любопитно Преди 7 часа

33-годишният служител в Агенция „Пътна инфраструктура“ от Стара Загора комбинира сутрешни бягания, плуване в обедната почивка и вечерни тренировки, за да бъде най-комплексният участник в сезон 8

Има ли недостиг на кръв за планови операции? Здравният министър отговори

Има ли недостиг на кръв за планови операции? Здравният министър отговори

България Преди 7 часа

Катя Ивкова каза, че до нея не е достигал сигнал за проблем с осигуряването на кръв и кръвни продукти

„Готов съм да предам приятел за победата“: Велизар Първанов влезе в „Игри на волята“

„Готов съм да предам приятел за победата“: Велизар Първанов влезе в „Игри на волята“

Любопитно Преди 7 часа

27-годишният перничанин, продал имоти за над 6 милиона евро, е подготвен да доминира с хладнокръвни стратегии, безскрупулна игра и тренировки със Светлин от 6-и сезон

„Написах книга от 20 страници за 24 часа!“: Теодора Русева атакува „Игри на волята“

„Написах книга от 20 страници за 24 часа!“: Теодора Русева атакува „Игри на волята“

Любопитно Преди 7 часа

32-годишната софтуерна специалистка, дигитален създател и танцьорка от Попово е готова да надхитри мъжете на Арената с „женска енергия“, интелект и опит от курсовете на Наталия Кобилкина

Всичко от днес

От мрежата

13 от най-преданите породи кучета, които винаги ще са до вас

dogsandcats.bg

Опасности за котките в домакинството: за какво трябва да сте нащрек

dogsandcats.bg
1

"Облякоха" къща в Созопол в цветни платове

sinoptik.bg
1

Дрон следи за опазването на околната среда в Ямбол

sinoptik.bg

Разкриха параметрите на привлекателната женска фигура 

Edna.bg

Мария Бакалова на една сцена с Райън Рейнолдс и Кенет Брана в Ню Йорк

Edna.bg

Бомба от Испания! Шампион от Мондиал 2026 обяви оттеглянето си

Gong.bg

Официално: Арсенал реализира най-скъпата си продажба в историята

Gong.bg

Кирил Вълчев е кандидатът за вицепрезидент на Илияна Йотова

Nova.bg

ФБР неутрализира зловреден софтуер с помощта на българските служби

Nova.bg