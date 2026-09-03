Франция отчете рекордно горещо лято с 53 дни на горещи вълни

Франция е преживяла най-горещото и най-слънчевото лято от началото на систематичните измервания през 1900 г., с температури средно с 4,8°C над нормата.

Горещините са продължили рекордните 53 дни, валежите са били с 40% под обичайните, а морската вода по крайбрежието е достигнала рекордни температури.

Над 100 000 хектара са били засегнати от безпрецедентни горски пожари, наложили евакуацията на 224 000 души; „Метео Франс“ свързва екстремното лято с климатичните промени.

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Франция регистрира най-горещото и най-слънчевото лято, откакто през 1900 г. започват систематичните метеорологични наблюдения, предаде ДПА, позовавайки се на Националната метеорологична служба „Метео Франс“.

Максималните температури често са достигали безпрецедентни стойности, като са били средно с 4,8 градуса по Целзий над обичайните за сезона.

Вълни от горещини са регистрирани в продължение на 53 дни – повече от всякога досега и значително над броя им през 2022 г., когато са били отчетени 33 такива дни.

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В същото време валежите са били с 40 процента под обичайното количество. Средно за страната е отчетена безпрецедентна суша, а по крайбрежието температурите на морската вода са достигнали рекордни стойности.

Горските пожари също са били многобройни и с безпрецедентни мащаби, като са били допълнително засилени от метеорологичните условия. По данни на „Метео Франс“ 2026 г. ще бъде годината с най-голямата площ, засегната от пожари, откакто се води статистика.

Пожарите са обхванали над 100 000 хектара, а 224 000 души са били евакуирани заради големи горски пожари по атлантическото крайбрежие.

От метеорологичната служба подчертават, че подобно лято би било практически невъзможно без изменението на климата, но въпреки това дори при сегашните климатични условия то остава рядкост.